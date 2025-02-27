Не обязанность, а право военного: что изменится в выплатах родственникам бойцов с 1 марта

О нововведениях рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин

1 февраля вступили в силу изменения в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Редакция коснулась п. 6 ст. 9-й и касается порядка выплат денежного довольствия военнослужащим, захваченным в плен или в заложники, а также интернированным в нейтральные государства или пропавшим без вести. И уже с 1 марта родственники военнопленных и пропавших без вести будут получать денежное обеспечение этой категории военнослужащих по обновленной процедуре.

"Телеграф" попросил прокомментировать нововведения начальника группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина.

— Раньше до принятия соответствующих изменений ежемесячные выплаты в полном объеме могли получать жена военного или муж военной, или, если они не были официально женатыми, их дети и родители, — говорит Роман Истомин. — Теперь же в новой редакции закона появилось такое понятие, как личное распоряжение военнослужащего о выплате надлежащего ему материального обеспечения на случай плена или пропажи без вести. Оно дает право каждому бойцу определять лицо или круг лиц, которые смогут получать средства в случае того, как он будет признан военнопленным или без вести пропавшим. Причем с указанием процентов от половины общей суммы выплат.

Заявление пишется на имя командира воинской части и передается в ТЦК и СП. А терцентр комплектования посылает их вместе с другой документацией в воинскую часть.

Составить распоряжение в произвольной письменной форме – это право, а не обязанность воина. Он, кстати, может вообще не указывать в нем фамилии получателя его выплат, а, указать, например, что причитающееся ему денежное обеспечение должно храниться на спецсчете воинской части до его возвращения.

Если же такого распоряжения нет, 50 процентов средств будут выплачиваться поровну супруге (супругу), законным представителям малолетних детей (опекунам) военного и родителям военнослужащего, если они не лишены родительских прав. Другая половина аккумулируется на специальном счете в воинской части и будет ждать возвращения бойца.

Если у военнослужащего нет родственников первой степени родства, на средства могут претендовать его совершеннолетние дети, родные братья или сестры, законным представителем которых есть военнослужащий. Но при этом размер выплат ограничен 20 процентами от общей суммы. Остальные 80% будут оставаться на спецсчете. Эти деньги родственники могут унаследовать в случае гибели или смерти военного.

Названые изменения касаются не только военнослужащих, мобилизованных после 1 февраля, но и тех, кто пропал без вести раньше, когда еще не было возможности писать личные обязательства.

Круг лиц, которым подлежат выплаты в равных долях, устанавливают работники и военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Пока они проводят информирование граждан, родственники которых оказались в плену или пропали без вести. Однако не со всеми родственниками есть связь (бывает, не указан телефонный номер или адрес). Поэтому ведется разъяснительная работа с помощью разных коммуникативных площадок.

Родные должны обратиться в ТЦК и СП, которым был мобилизован военнопленный или пропавший без вести, с заявлением на имя командира воинской части, в которой он служил, поскольку выплату денежного обеспечения осуществляет именно часть.

К заявлению следует добавить следующие документы:

копии паспортов;

справку о регистрации места жительства (при отсутствии такой информации в паспорте);

копию свидетельства о браке (при наличии);

копию свидетельства о рождении детей (при наличии);

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физлиц налогоплательщиков;

другие документы, если это потребуется.

Если родные по каким-либо причинам не обращаются в ТЦК с соответствующим заявлением или не могут предоставить пакет документов, деньги будут находиться на спецсчете воинской части и будут выплачены после обращения и выполнения всех требований.

Если военнослужащий возвращается из плена, выплаты его родным прекращаются и возобновляется выплата его денежного довольствия лично на него в полном объеме.

В случае гибели или смерти военнопленного выплаты прекращаются на основе соответствующих документов.

Действие закона по-прежнему не распространяется в случаях, когда военный:

добровольно сдался в плен и это доказано;

самовольно покинул воинскую часть или скрылся с места несения службы;

отказался от выполнения боевых задач.

— Внесение изменений в закон направлено на обеспечение финансовой поддержки семьям попавших в плен защитников, а также предотвратить возможные злоупотребления или мошенничество, — отмечает майор Истомин. — ТЦК и СП помогают, подсказывают, делают все возможное в своих полномочиях, чтобы обеспечить социальную справедливость. Для уточнения информации нам можно позвонить по телефону, наши номера есть в свободном доступе.

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