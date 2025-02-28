Даже глухих? Мобилизируют ли мужчин с нарушением слуха

Чтобы подтвердить диагноз, нужно пройти медкомиссию

С некоторыми болезнями уха в Украине не мобилизуют. В частности, с серьезными диагнозами можно получить статус "непригодный к военной службе" или отсрочку от призыва.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Не мобилизуют мужчин, у которых:

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;

глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;

двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстремальными проявлениями.

Чтобы получить официальное освобождение от военной службы, мужчина с проблемами слуха должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности принимаются медицинскими специалистами, которые оценивают тяжесть состояния и его влияние на общую работоспособность.

Напомним, что отсрочку имеют или считаются полностью непригодными к военной службе лица, у которых диагностированы серьезные болезни глаза. К ним относятся:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Также с некоторыми заболеваниями глаза мобилизуют в не боевые подразделения, а именно в учебные заведения, медицинские учреждения, или части обеспечения.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с больной спиной. Для подтверждения своей непригодности нужно пройти медкомиссию.