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Командуют везде – даже в постели: тайны женщин с именем на букву "А"

Автор
Денис Подставной
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Автор
Тайны женских имен на букву "А"
Тайны женских имен на букву "А"

Эта буква настоящих лидеров, инициаторов, начальников

Имена – это не просто слова, которые нас представляют. Они наполнены смыслом и даже могут показать черты характера и внешности носителя. Более того, даже одна буква в имени может иметь очень сильное значение.

"Телеграф" рассказывает об именах женщин, которые начинаются на букву "А". Эта буква настоящих лидеров, инициаторов, начальников.

С детства эти девушки самостоятельные, решительные, активные и амбициозные. Они очень любят командовать — это проявляется во всех сферах: и на работе, и дома, и даже постели.

Дамы с именами на "А" неподвластны чужому мнению. Они никогда ни под кого не подстраиваются, а почти всегда поступают по-своему.

Такие женщины ценят комфорт, падки на лесть и похвалу — их может покорить тот мужчина, который будет без конца говорить им комплименты.

Бытовые хлопоты обычно их раздражают, а роль домохозяйки — не для них.

Напомним, ранее мы писали о мужских именах, которые скрывают настоящих романтиков. Перед этими тонкими натурами не устоит ни одна женщина.

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