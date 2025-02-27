Соратник Залужного назвал две самые большие ошибки россиян в начале войны

Украинская разведка не увидела признаков создания ударных группировок

В преддверии полномасштабного вторжения в Украину российское командование считало, что военная кампания продлится максимум до середины марта 2022-го. Расчет был на то, что украинцы не станут оказывать им вооруженное сопротивление.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главкома ВСУ Валерия Залужного (с 2021) Виктор Назаров. Он назвал две самые большие ошибки россиян в первые дни войны.

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— Самая большая их ошибка в том, что они нас недооценили. Верили, что их ждут. А политическое руководство испугается и уйдет, — говорит генерал-майор ВСУ. — С военной точки зрения они рассчитывали, что не будет сопротивления.

Виктор Назаров выразил удивление, что в российском Генштабе считали: родившиеся в 1960-е годы офицеры и генералы с ностальгией помнят Советский Союз и ценят его мнимые "преимущества".

— Да я ненавижу всеми фибрами души этот Советский Союз! И примерно так к нему относится все мое окружение. Хотя, наверное, есть и отклонения от этой нормы поведения, — предположил военный.

Говоря о стратегии россиян ведения военных действий, он заметил:

— Они не планировали вести спецоперацию три года. И два не планировали, и год не планировали. Они все планировали закончить максимум через две-три недели, по моему усмотрению.

И потому у нас звучали заявления, что признаков создания ударных группировок нет. За два, кажется, дня до вторжения министр обороны Резников что-то подобное сказал. Выходит, что эти колонны, стоявшие у границы, почему-то не воспринимались нашей разведкой как ударные группировки, — подытожил генерал Назаров.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему главком ВСУ Валерий Залужный отвергал вероятность удара россиян в начале 2022 года.