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Доплата на здоровье и не только: сколько получает первый заместитель главы Винницкой ОВА

Автор
Анастасия Мокрик
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Сколько зарабатывает Наталья Заболотная
Сколько зарабатывает Наталья Заболотная. Фото Коллаж "Телеграфа"

Заболотной дважды была выделена помощь на разные суммы

Первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная в январе 2025 года получила заработную плату в размере 23 909 гривен. Эта сумма получилась после всех необходимых вычетов.

Об этом "Телеграфу" стало известно из ответа Винницкой областной военной администрации на запрос издания. В документе указано, что в начале текущего года Заболотной было начислено 31 460 гривен, но после вычета налогов и сборов выплачено было 23 909 грн.

В 2024 году, если взять общую полученную сумму за 12 месяцев, зарплата составила 505 938 гривен.

При этом отмечается, что Наталей Заболотной была выделена помощь на решение социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной заработной платы за 2024 год первому заместителю главы Винницкой ОВА 72 521, 38 грн. Выплачено было 57 654, 50 грн.

Также была выплачена материальная помощь на оздоровление в размере 72 131, 38 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату получил мэр Днепра Борис Филатов в январе 2025 года и за весь 2024 год.

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#Винница #Зарплата #Наталья Заболотная #Винницкая ОВА