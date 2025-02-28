Загадочная перевязка может исчезнуть из украинских степей навсегда (фото)

Это яркий хищник семьи куньих с характерной пестрой окраской требует особого внимания природоохранников

Перевязка, или Vormela peregusna, является одним из самых редких и менее изученных хищников Украины. Это уникальное животное принадлежит к семейству куньих (Mustelidae) и является единственным представителем своего рода.

Распространена она в Юго-Восточной Европе, Малой Азии, на Ближнем Востоке, Кавказе, Центральной Азии, Северном Китае и Монголии. В Украине она встречается преимущественно в степях Донбасса, в частности, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Редкость и угрожающий статус

Перевязка занесена в Красную книгу Украины и Красный список МСОП как уязвимый вид. В Украине проживает только около 100 особей, что делает ее одним из самых редких млекопитающих страны. Основными причинами снижения численности есть трансформация целинных степей в агроценозы и повсеместное исчезновение сусликов и слепаков — основных жертв этого хищника.

Биология и экология

Перевязка – это небольшое животное с характерным внешним видом. Она похожа на лесного хорька, но меньше по размеру. Длина тела перевязки составляет от 29 до 35 сантиметров, а вес – от 370 до 715 граммов.

Мех перевязки пестрый, с черными, желтыми и белыми полосами и пятнами. Такая окраска помогает ей маскироваться среди степной растительности. Мех густой и мягкий, что позволяет ей сохранять тепло в холодную погоду.

Перевязка активна преимущественно ночью и сумерках, охотится на грызунов, птиц и других животных. Она использует норы других животных, потому что собственных не строит. Известны случаи совместных охот с лисой.

Охрана и защита

Перевязка охраняется в Луганском государственном заповеднике и в Украинском государственном заповеднике. Однако, из-за войны и последующие изменения среды обитания, природоохранный статус этого вида стал еще более угрожающим. Поэтому меры по сохранению перевязок должны быть усилены, включая защиту степных биотопов и контроль использования отравы для грызунов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о степном хорьке. Он является крупнейшим представителем видов и также оказался под угрозой вымирания в Украине.