Зеленский вылетел к Трампу в США. Во сколько он приземлится в Вашингтоне и где следить за самолетом онлайн

Борт будет в США в ночь на 28 февраля по Киеву

Самолет Зеленского прямо сейчас (17:00 27 декабря) летит в Вашингтон. В столице США, как сообщалось ранее, глава государства должен встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы подписать соглашение о минералах.

Об этом свидетельствуют данные сайта AirNav Radar, на котором можно следить за полетом Зеленского. Согласно им, борт UR-ABA Государственного авиапредприятия "Украина" вылетел из Международного аэропорта Шаннон (Ирландия) в 16:45 по Киеву. В Ирланию он прибыл из Польши. Пунктом назначения борта номер один значится аэропорт Кэмп Спрингс (штат Мэриленд), который находится недалеко от Вашингтона. Прибыть туда он должен примерно через семь с половиной часов (приблизительно в 00:42 по Киеву).

Что известно о самолете Зеленского

В США полетел борт Airbus A319-115X CJ с регистрационным номером UR-ABA. Это правительственный самолет, принадлежащий Государственному авиапредприятию "Украина". Данное ГП осуществляет воздушные перевозки высших должностных лиц Украины. Оно находится в ведении Государственного управления делами Украины, и базируется в международном аэропорту Борисполь. По состоянию на лето 2019 года предприятие выполняет полёты на 3 самолётах и 1 вертолёте.

Среди них и вышеуказанный Airbus.

Airbus A319 — член семейства среднемагистральных узкофюзеляжных коммерческих пассажирских двухдвигательных реактивных авиалайнеров Airbus A320 малой и средней дальности. CJ расшифровывается как Corporate Jetliner. Это VIP-версия, которая имеет увеличенную дальность полета за счет дополнительных топливных баков.

Airbus президента Украины был выпущен в 2007 году. Его заказали для перевозки высших должностных лиц Украины еще при президенте Викторе Ющенко, однако в распоряжении авиапредприятия "Украина" борт поступил уже при президенте Викторе Януковиче.

Впервые с момента российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский использовал Airbus A319 CJ 18 сентября 2023 года. Самолет доставил главу государства из Польши в США, затем в Канаду, после чего вернулся в Польшу.

Салон президентского борта A319 (старая версия):

В 2023 году литовская компания J&C Aero сообщила, что завершила полное обновление салона самолета президента Украины Airbus A319 CJ. В авиалайнере обновили тканевые покрытия, внутреннюю облицовку, сидения, диваны, ковры, ламинаты и другие части салона. J&C Aero также разработала проект интеграции в президентский самолет новой развлекательной системы, обновления системы управления салоном и сертификацию данных изменений.

Напомним, ранее источники в окружении президента Зеленского рассказали "Телеграфу", что команда Трампа предложила датой встречи именно 28 февраля.

В то же время, анонимный чиновник администрации президента США рассказал Reuters, что "смысла в визите Зеленского нет, если президент Украины заявляет, что соглашение с США не завершено". Приезд Зеленского в Вашингтон будет означать признание окончательной позиции Украины по заключению соглашения с Соединенными Штатами.