Сколько США планируют получить денег из соглашения о полезных ископаемых. В Белом доме назвали цифры

Говорят, что сделка стоит на самом деле гораздо дороже

В США рассчитывают на немалую прибыль от соглашения с редкоземельными ископаемыми Украины. Предварительно речь идет об около 20 млрд долларов.

Об этом сообщил директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт, передает корреспондентка Белого дома Келли Мейер. Однако, по мнению Хассета, это соглашение стоит гораздо больше, чем 20 млрд.

"Доход, который США надеются получить от этого соглашения с редкоземельными металлами и минералами, составляет 20 миллиардов долларов. Соглашение означает, что Украина будет отдавать часть дохода от своих минеральных ресурсов в фонд, совместно контролируемый Зеленским (президентом Украины — ред.) с США", — говорится в сообщении.

К тому же президент США Дональд Трамп считает, что такой контроль "важнейших полезных ископаемых поможет сохранить национальную безопасность страны". То есть фактически те места, где Штаты будут добывать нужные полезные ископаемые, будут под защитой Америки.

"Я думаю, что наличие определенной доли собственности США является способом обеспечить внимание США к этой территории, что, надеюсь, помогло бы сохранить мир, когда он наступит", — сказал Хассетт.

Напомним, что россияне предлагали США добывать ресурсы на оккупированных территориях Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одна из стран Европы заговорила о полезных ископаемых Украины.