Спрятаться не получится? Как в 2025 году будут вручать повестки
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За игнорирование повесток можно нарваться на штраф и не только
В 2025 году в Украине продолжается мобилизационный процесс, и военнообязанные мужчины могут получать повестки с разными целями. Законодательством определены четкие правила вручения повесток, а также ответственность за их игнорирование.
"Телеграф" рассказывает, для чего мужчинам вручают повестки. Существует несколько видов документов от ТЦК и СП.
Повестка для уточнения данных
Это документ, который вызывает гражданина в ТЦК для обновления его персональной информации: места жительства, состояния здоровья, семейного положения и т.д. Целью является ведение актуального воинского учета и не означает немедленного призыва.
Такие повестки могут выписывать не только в ТЦК и СП, но и где угодно. Чаще их вручают в общественных местах, на улице, блокпостах и т.д.
Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)
Этот тип повестки предусматривает обязательное медицинское освидетельствование для оценки пригодности гражданина к военной службе. По результатам ВВК гражданина могут призвать на службу или записать в военный резерв.
Мобилизационное распоряжение или боевая повестка
Это серьезный документ, который вызывает военнообязанного для немедленного призыва в ряды ВСУ. В нем указана точная дата, время и место, куда необходимо явиться для поступления на службу.
Мобилизационное распоряжение могут выписать только после прохождения ВВК, где гражданин должен быть признан пригодным к военной службе.
Отметим, что за игнорирование "боевой" повестки предусмотрена уголовная ответственность.
Как вручают повестки
Согласно украинскому законодательству, повестку могут вручить лично в руки по месту жительства, работы или учебы. Она считается действительной, если вручена под подпись.
Также повестки могут отправлять по почте. Документ обязательно посылают заказным письмом. В этом случае повестку должны вручать лично получателю, но не оставлять в почтовом ящике.
В рекомендованном письме указываются:
- ФИО получателя;
- данные военного комиссара;
- информация о содержании письма;
- штрихкодовый идентификатор для отслеживания.
Стоит отметить, что повестка, отправлена по почте, будет считаться врученной даже тогда, когда адресат не забрал ее из отделения или отказался от нее.
Что делать после получения повестки
Гражданин должен явиться в ТЦК в указанное в повестке время. В случае невозможности явки необходимо заранее сообщить о причинах и предоставить подтверждающие документы, например:
- справку пребывания в стационарном лечении;
- свидетельство о смерти близкого человека;
- подтверждение последствий стихийного бедствия.
Ответственность за игнорирование повестки
Если военнообязанный не выполнил требования, указанные в повестке, предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. В случае повторного игнорирования возможно объявление лица в розыск.
Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях ТЦК может подать в розыск военнообязанного. Это касается мужчин от 25 до 60 лет, которые не выполняют установленные законом обязанности.