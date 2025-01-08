Спрятаться не получится? Как в 2025 году будут вручать повестки

За игнорирование повесток можно нарваться на штраф и не только

В 2025 году в Украине продолжается мобилизационный процесс, и военнообязанные мужчины могут получать повестки с разными целями. Законодательством определены четкие правила вручения повесток, а также ответственность за их игнорирование.

"Телеграф" рассказывает, для чего мужчинам вручают повестки. Существует несколько видов документов от ТЦК и СП.

Повестка для уточнения данных

Это документ, который вызывает гражданина в ТЦК для обновления его персональной информации: места жительства, состояния здоровья, семейного положения и т.д. Целью является ведение актуального воинского учета и не означает немедленного призыва.

Такие повестки могут выписывать не только в ТЦК и СП, но и где угодно. Чаще их вручают в общественных местах, на улице, блокпостах и т.д.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)

Этот тип повестки предусматривает обязательное медицинское освидетельствование для оценки пригодности гражданина к военной службе. По результатам ВВК гражданина могут призвать на службу или записать в военный резерв.

Мобилизационное распоряжение или боевая повестка

Это серьезный документ, который вызывает военнообязанного для немедленного призыва в ряды ВСУ. В нем указана точная дата, время и место, куда необходимо явиться для поступления на службу.

Мобилизационное распоряжение могут выписать только после прохождения ВВК, где гражданин должен быть признан пригодным к военной службе.

Отметим, что за игнорирование "боевой" повестки предусмотрена уголовная ответственность.

Как вручают повестки

Согласно украинскому законодательству, повестку могут вручить лично в руки по месту жительства, работы или учебы. Она считается действительной, если вручена под подпись.

Также повестки могут отправлять по почте. Документ обязательно посылают заказным письмом. В этом случае повестку должны вручать лично получателю, но не оставлять в почтовом ящике.

В рекомендованном письме указываются:

ФИО получателя;

данные военного комиссара;

информация о содержании письма;

штрихкодовый идентификатор для отслеживания.

Стоит отметить, что повестка, отправлена по почте , будет считаться врученной даже тогда, когда адресат не забрал ее из отделения или отказался от нее .

Что делать после получения повестки

Гражданин должен явиться в ТЦК в указанное в повестке время. В случае невозможности явки необходимо заранее сообщить о причинах и предоставить подтверждающие документы, например:

справку пребывания в стационарном лечении;

свидетельство о смерти близкого человека;

подтверждение последствий стихийного бедствия.

Ответственность за игнорирование повестки

Если военнообязанный не выполнил требования, указанные в повестке, предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. В случае повторного игнорирования возможно объявление лица в розыск.

Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях ТЦК может подать в розыск военнообязанного. Это касается мужчин от 25 до 60 лет, которые не выполняют установленные законом обязанности.