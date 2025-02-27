Больше, чем Зеленский? Сколько зарабатывает мэр Львова Садовый

В 2024 году Садовый не писал заявлений на получение материальной помощи для решения социально-бытовых или на оздоровление

Заработная плата городского главы Львова Андрея Садового за январь 2025 года составила 81 394, 01 гривны. Данная сумма получилась после всех вычетов налогов и сборов.

Об этом "Телеграфу" стало известно из ответа Исполнительного комитета Львовского горсовета на запрос издания. Там рассказали, как сформировалась именно эта сумма.

В документе указано, что должностной оклад мэра составил 13 128, 13 грн, доплата за ранг — 409,48 грн, надбавка за выслугу лет — 4061, 29 грн, надбавка за высокие достижения в работе — 8799, 45 грн, доплата за работу с тайными документами — 1312, 81 грн, ежемесячная премия — 32 024, 56 грн, зарплата за время пребывания в командировке/участие в сессии — 46001, 07 грн.

При этом, из полученной суммы было вычтено 30,28 грн (индексация), а также военный сбор и налог от дохода в размере 24312,5 грн. Таким образом, в итоге получилась сумма 81 394, 01 гривны, которую получил за январь мэр Львова.

В то же время была предоставлена отчетность о заработной плате Садового за каждый месяц 2024 года.

Также отмечается, что Садовый в 2024 году не писал заявлений на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и материальной помощи для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска, соответственно никаких материальных пособий не получал.

"Телеграф" решил сравнить зарплату Андрея Садового с заработной платой резидента Украины Владимира Зеленского. В своей декларации глава государства указывал, что в месяц его зарплата составляет 28 тысяч гривен (без надбавок и премий), пишет "Слово и дело". То есть, это почти в три раза меньше, чем у Садового. Однако у мэра Львова эта сумма указана уже с надбавками и премиями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Стал известен размер его зарплаты в январе 2025 года, а также за весь 2024 год.