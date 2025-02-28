Укр

Российский дрон вместо рыбы. Украинец похвастался необычным "уловом" (видео)

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Находка на водохранилище
Находка на водохранилище. Фото Коллаж "Телеграф"

Сергей Рязанов показал необычный трофей

Мужчина на квадроцикле ехал по водохранилищу и наткнулся на находку. Он увидел беспилотник, который, скорее всего, запустили российские войска.

Видео было опубликовано в телеграм-канале. А мужчина, подписанный в соцсетях, как Сергей Рязанов разместил фото, где рядом с ним видно беспилотник.

Во время движения на квадроцикле он подъехал к устройству, которое очень напоминает беспилотник. В сети предположили, что это может быть имитационный дрон, который часто запускают россияне, чтобы запутать украинскую ПВО.

"Друзья, как вам находка, прямо посреди водохранилища БпЛАшка валяется", — говорит мужчина.

Он не долго думая закрепил веревку на беспилотник. Потом привязал к квадроциклу и уехал.

Мужчина в сети Инстаграм также показал фото с дроном. На фотографии он выглядит довольно большим.

Фото NRG Fishing

Люди в комментариях начали шутить, а также высказывать свое мнение по поводу находки. Кто-то писал, что это новый коптер для съемки. Остальные советовали сдать его в ломбард. Были и те, кто назвал мужчину "вором дронов".

Следует добавить, что падение российского оружия у водохранилища нашей страны происходит не впервые. Ранее мы писали, что во время российского ракетного удара по Украине одна из крылатых ракет упала в Киевское водохранилище.

Также "Телеграф" писал, что обломки одного из сбитых беспилотников упали у здания Верховной Рады Украины.

Теги:
#РФ #Атака #Дрон #Водосховище