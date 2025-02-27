Весна с неприятным сюрпризом. Каким регионам не повезет с погодой в марте

Сильные морозы отступают

В течение февраля в Украине преобладал антициклон с небольшим количеством осадков и морозной воздушной массой. Температура воздуха в отдельные дни снижалась до -18…-23 °С (кроме юга страны). Снег выпадал, но лежал неравномерно, а местами – в центральных и южных областях – полностью отсутствовал.

Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, первый месяц весны начнется в Европе с активизации юго-западных ветров на фоне области повышенного атмосферного давления.

В Восточной Европе и Украине ожидается серьезное повышение температуры. А вот осадков (из-за антициклонов) будет ощутимо меньше климатической нормы. И только в северо-западной Европе (Великобритания, Португалия, Испания и Скандинавский полуостров) будет наблюдаться циклоническая деятельность, благодаря чему прогнозируются сильные дожди, порывистый ветер и более низкое атмосферное давление.

На территории Украины в течение всего марта осадки ожидаются меньше нормы – есть даже риск начала засухи в третьей декаде марта. В то же время из-за высокого давления следует ожидать солнечных и теплых дней. В целом за месяц количество осадков ожидается в пределах 10 – 35 мм, в западных областях 36 – 50 мм, что на 20 – 70 % ниже средних многолетних показателей.

На карте представлена прогностическая информация о распределении аномалий температуры воздуха (не путать с фактической температурой) на территории Европы в марте 2025 года.

Среднемесячная температура воздуха по всей Европе ожидается выше климатической нормы, но величина отклонения будет сильно изменяться в зависимости от конкретного региона (см. карту). На юге Европы аномалия будет составлять лишь +0,5…+1 °С, тогда как на крайнем северо-востоке этот показатель может достигать +6…+7 °С. В Украине самые большие отклонения от нормы ожидаются в северных и западных областях, а ближе всего к норме – в восточных регионах, Крыму и Приазовье. Среднемесячные значения температуры, таким образом, составят +1…+7 °С, что на 1,5 – 4 °С выше климатической нормы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в марте Украину накроет пыльное облако. Уже известно, где воздух будет хуже всего.