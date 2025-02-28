"Оно на бумаге": министр финансов США сделал заявление про соглашение о полезных ископаемых

Зеленский и Трамп должны подписать документ на встрече 28 февраля

Работа над рамочным соглашением о полезных ископаемых, которое обсуждали Украина и США, завершена. Этот очень важный документ готовы подписывать президенты обеих стран.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Bussines. Он заявил, что соглашение об ископаемых очень важно для отношений Украины и США, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны официально подписать его во время встречи 28 февраля.

"Оно завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра ожидается подписание глав государств. Это соглашение относительно полезных ископаемых, нефти, газа и инфраструктурных активов. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", — отметил Бессент.

Министр добавил, что соглашение покажет американскому народу преимущества Вашингтона. При этом он заверил, что новое соглашение будет очень выгодным для Украины, а также "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".

Отметим, что по результатам договоренностей США рассчитывают на немалую прибыль от соглашения с редкоземельными ископаемыми Украины. Предварительно речь идет про около 20 млрд долларов.

Между тем, Россия предложила США соглашение, в котором хочет передать им часть прав на редкоземельные металлы и другие ресурсы на оккупированной украинской территории. Идея была предложена американцам во время переговоров в Саудовской Аравии. Незадолго до этого Путин открыто заявлял, что готов предложить Вашингтону сотрудничество в совместной добыче ресурсов на оккупированных территориях Украины. При этом он добавил, что готов предлагать это и другим странам.