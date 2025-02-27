Из Бреста — на Львов. Генерал ВСУ оценил вероятность удара россиян

У Украины были планы прикрытия границы с белорусского направления

После оккупации Крыма и захвата части территорий Донбасса россиянами в Генштабе ВСУ всерьез воспринимали возможность наступления ВС РФ вдоль белорусской границы вплоть до границы с Польшей. Уже семь-восемь лет назад у нас существовали планы вооруженного отпора врагу на этом направлении.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины (до 2019 года) Виктор Назаров.

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— Еще когда я был на должности до 2019 года, мы всегда рассматривали Киевское направление как очень серьезную угрозу. На то время начальник Генштаба – главком Виктор Муженко — всегда прогнозировал, что россияне пойдут в наступление и оттуда. Он постоянно это подчеркивал, — говорит генерал-майор ВСУ.

По его словам, был отработан целый комплекс учений с учетом вариантов действий на этом направлении.

— Не раскрою секрет, что мы даже серьезно рассматривали возможность наступления россиян вдоль государственной границы — грубо говоря, где-то из Бреста в направлении Львова. Это не какая-либо конспирологическая теория, мы действительно воспринимали, что они могут попытаться отрезать нас от поставок помощи с Запада, — говорит Виктор Назаров.

Он объяснил, что эта теория возникла еще в 2016—2017 годах.

— К началу войны в 2022 году там были бригады, которые прикрывали это направление. Если есть риск, ты не можешь его полностью проигнорировать, — добавил военный.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему главком ВСУ (2021-2024) Валерий Залужный отвергал угрозу нападения россиян в 2022 году.