Бывший нардеп, журналист и блогер специально для "Телеграфа" объяснил, почему суеверия — это "якоря", которые держат нас в здравом уме

На днях в мире отмечают Международный день борьбы за права женщин и международный мир (в соответствии с решением ООН от 1977 года), или, говоря "по-старому", — "Восьмое марта", международный женский день .

Впрочем, мы его преимущественно не празднуем, потому что у этого праздника длинный и подозрительный бэкграунд. А мы не хотим находиться в одном культурном пространстве, сами знаете с кем.

"Если кто-то поздравит меня с 8 марта, сразу удалю из друзей и заблокирую", — угрожают суровые украинские женщины друг другу в соцсетях. Такие времена. Когда по празднованию Женского дня или Рождества можно определить идеологическую ориентацию человека, а по дате Покрова — персональный уровень национального самосознания.

В смутные времена мы нуждаемся в дополнительных маркерах для идентификации, чтобы знать, где свой, а где чужой.

Да и вообще, одного дня, чтобы решить вопросы гендерного равенства, сексизма, репродуктивных прав и насилия в отношении женщин, явно недостаточно.

Если говорить откровенно, то лучше эту и связанные с ней темы в современном мире вообще не трогать. Ведь так или иначе, даже вопреки собственным намерениям, от нечего делать таки сболтнешь что-нибудь совершенно неприемлемое и дискриминационное.

И вспомнил я о 8 марта. Потому что мне попалась новость о том, как проводник "Укрзализныци" на поезде Львов — Запорожье не пускал женщин в вагон .

А не пускал он женщин в вагон, потому что, по его убеждению, первым туда должен был войти мужчина! Так же, как в новый дом первым впускают кота, в вагон должно первым войти лицо мужского пола!

И этого проводника понять можно. Ведь совершенно ясно, что если в вагон первой зайдет женщина, то вагон или не сдвинется с места, или поедет не в ту сторону, или нечаянно упадет в какую-то глубокую и страшную пропасть. Старожилам известны такие случаи.

И здесь мы сталкиваемся с тем, что называем суевериями! Почему они до сих пор так популярны в современном мире? Почему мы до сих пор верим в злостные намерения черного кота, переходящего нам дорогу? Почему мы боимся класть картуз на стол и не свистим в доме?

Даже в эру искусственного интеллекта, разных виртуальных реальностей и авторских концертов Степана Гиги мы крепко держимся за наши предрассудки.

Очевидно, потому, что это удобно. Мы должны соблюдать какие-то магические ритуалы, чтобы все сложилось так, как нам хочется.

И очень часто эти суеверия имеют гендерное содержание.

Мы знаем, что женщина, которая перешла дорогу с пустыми ведрами, — это не к добру. Хотя в последний раз видели женщину с пустыми ведрами в середине прошлого века. Мы помним, что лошадям легче, когда "баба з возу". Мы не сажаем на углу стола незамужних девушек, потому что таким образом обрекаем их на вечное одиночество. Я уж не говорю о таких совершенно неприемлемых в цивилизованном обществе поговорках, как про "село без церкви".

Так возникал украинский народный сексизм.

Но и других, негендерных или полугендерных суеверий нам тоже хватает. Так, например, ни в коем случае нельзя обметать человека веником, потому что с ним случатся всевозможные неприятности (можно ли объезжать того же человека роботом-пылесосом Хіаомі — пока не выяснено). Боже вас упаси выносить из дому мусор вечером, потому что потеряете удачу навек. Не давайте ближнему вещей через порог, потому что под порогом мертвецы. Не рассыпайте соль, стучите по дереву, плюйте через плечо.

Все мы время от времени верим в то, во что верить неприлично.

И сейчас я скажу вам страшное. Ничего страшного в этом нет. Мы не темные, не тупые и не забитые.

Потому что, во-первых, все эти так называемые суеверия когда-то имели вполне рациональное содержание, выделить и объяснить которое сейчас уже невозможно. А во-вторых, как утверждают современные ученые, соблюдение подобных предрассудков активизирует те давние зоны мозга, которые отвечают за жизненную безопасность. Они нас мобилизуют. Все это не просто так. Оно работает! И если у вас вдруг упала вилка на пол, то это не обязательно означает, что у вас руки из задницы. Вполне возможно, что к вам действительно направляются какие-то гости.

Даже в современном мире нельзя быть совсем детерминированным. Иногда следует делать что-то такое, чему ты не имеешь рационального объяснения.

Это – защита. Естественная защита человека от различных угроз и вызовов, подстерегающих нас с разных сторон еще со времен раннего палеолита.

Когда-то у меня был один знакомый, который тщательно, ревностно и самоотверженно соблюдал все религиозные посты, обряды, традиции, праздники и ограничения. Хотя этот человек вел образ жизни, очень далекий от ортодоксального христианства. Когда я его спросил, зачем он над собой издевается, он ответил: наверное, чтобы с ума не сойти. Это какие-то "якоря", которые держат меня в здравом уме.

Мы живем с вами в довольно непростые времена и должны помнить о каких-то давних верованиях, предрассудках, обычаях и традициях наших предков. Это наши "якоря", они держат нас в здравом уме.

Другое дело, что эти суеверия совсем не обязательно нести в социум, чтобы не создавать неудобств для ближних. Суеверия – это исключительно персональный опыт. И рассказывать о нем всем подряд не нужно, потому что люди могут вполне обоснованно подумать, что вы дурак!

Напоказ нужно быть современным, беспристрастным и ироничным. И если вам попался какой-то человек, который поделился с вами своими суевериями, просто посмейтесь над этим молча. А потом не забудьте плюнуть через плечо.

Недавно шел сильный холодный дождь, и я вспомнил, что, чтобы прекратить это безобразие, надо повесить на дерево какую-то старую одежду. Нашел старую куртку, завесил на куст калины.

Дождь не прекратился, куртка намокла… Буду пробовать еще…