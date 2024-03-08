"Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир": Зеленский оригинально поздравил женщин с 8 Марта

Президент искренне поздравил с праздником

В Международный женский день 8 марта 2024 глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил украинок. Он отметил их роль в жизни страны и заявил, что они вдохновляют мир.

Владимир Зеленский поблагодарил украинок за все, что они делают. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале президента Украины.

"Украинские женщины лечат, учат, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и наше государство. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой. Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся. Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир. Спасибо вам за все! Спасибо, что приумножаете нашу общую силу!", — говорится в поздравлении.

В сообщении также были фотографии женщин военнослужащих, медиков, спасателей, волонтеров и обычных украинок. На фотоснимках олицетворение современных женщин нашей страны, которые даже в такие тяжелые времена работают, заботятся, спасают.

В своем поздравлении Зеленский использовал фотографии, сделанные Alex Babenko, Сергеем Каравайным, Elena Tita, Дмитрий Смольенко. Также были взяты снимки, ранее опубликованные ГСЧС (в том числе и ГУ ГСЧС в Киевской области), Медицинским добровольческим батальоном "Госпитальеры", 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадой и 66-й отдельной механизированной бригадой.

Ранее "Телеграф" сообщал о быте женщин на передовой. Военнослужащие рассказали, почему они решили служить в ВСУ, как к ним относятся побратимы-мужчины и не только.