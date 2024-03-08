Церковный праздник 8 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь несчастья
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Сегодня в православный праздник нельзя угощать хлебом и сквернословить
В эту пятницу, 8 марта (21 марта за новым церковным календарем), православная и греко-католическая церковь почитают память преподобного Феофилакта Исповедника.
Святой Феофилакт проживал в Константинополе в VIII веке, времена которого запомнились "иконоборческой ересью". В это время запрещалось почитание святых икон, которое считалось чуть ли не идолопоклонством. Многие патриархи боролись с этим движением, включая святого Тарасия, учителя Феофилакта. Он провел многие годы в монашестве на берегу Черного моря.
Согласно легенде, в один знойный полдень благодаря молитвам Феофилакта пустой сосуд начал изливать воду для жнецов, работавших на полях. Позже он был назначен епископом Никомидийским. В это время в Константинополе правил новый император-иконоборец Лев Пятый. Патриарх Никифор, преемник Тарасия, не смог убедить его не нарушать мир Церкви. Во время их разговора епископ Феофилакт осудил еретиков и предсказал императору скорую гибель. За это его сослали в отдаленную крепость, где он прожил 30 лет и умер от старости около 845 года. Через пару лет после его смерти почитание икон было восстановлено.
Традиции и приметы на 8 марта
Издавна этот день был связан с приходом весны. Верили, что именно 8 марта этот прекрасный теплый сезон побеждает зиму и начинает царствовать на земле.
Если вы стремитесь в этот день к заработку и обеспечению стабильности, то настройтесь на сотрудничество и взаимопомощь. Не старайтесь достигнуть цели за чей-то счет, не подставляйте людей, а направьте все усилия на конструктивную деятельность. Вы справитесь с любыми преградами и откроете для себя массу возможностей. Важно действовать с чистыми мыслями и мотивами.
- Облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.
- Туман 8 марта — к заморозкам.
- Какая погода стоит в течение дня, таким и будет лето.
- Прилетели жаворонки – к ранней и теплой весне.
- Если в метель 8 марта снег ляжет на поля волнами и буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов.
Что нельзя делать 8 марта
- Запрещено угощать незнакомцев хлебом, это может сулить несчастья.
- Нельзя злиться и сквернословить, иначе навлечете на себя большие неприятности.
- Не нужно начинать новых дел и строить планы, все равно задуманное не осуществится.
У кого именины 8 марта
В этот день именины празднуют Афанасий, Лазарь, Феодорит, Феофилакт, Иван и Владимир.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день (8 Марта). Это Международный день, в который отмечают не "праздник весны, красоты и женственности", а исторические, культурные и политические успехи женщин, а также проводят акции против гендерного неравенства по всему миру.
Также сегодня отмечается Международный день женского пивоварения, День корректорской правки и День весенних крыльев. В США празднуют необычное событие — День арахиса, залитого шоколадом (National Peanut Cluster Day).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.
Также мы писали, что скоро украинцы будут отмечать один из самых больших религиозных праздников. Узнайте, когда в 2024 году в Украине празднуется Пасха. Перед ним христиане должны соблюсти Великий пост 2024.