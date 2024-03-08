Церковный праздник 8 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь несчастья

Сегодня в православный праздник нельзя угощать хлебом и сквернословить

В эту пятницу, 8 марта (21 марта за новым церковным календарем), православная и греко-католическая церковь почитают память преподобного Феофилакта Исповедника.

Святой Феофилакт проживал в Константинополе в VIII веке, времена которого запомнились "иконоборческой ересью". В это время запрещалось почитание святых икон, которое считалось чуть ли не идолопоклонством. Многие патриархи боролись с этим движением, включая святого Тарасия, учителя Феофилакта. Он провел многие годы в монашестве на берегу Черного моря.

Согласно легенде, в один знойный полдень благодаря молитвам Феофилакта пустой сосуд начал изливать воду для жнецов, работавших на полях. Позже он был назначен епископом Никомидийским. В это время в Константинополе правил новый император-иконоборец Лев Пятый. Патриарх Никифор, преемник Тарасия, не смог убедить его не нарушать мир Церкви. Во время их разговора епископ Феофилакт осудил еретиков и предсказал императору скорую гибель. За это его сослали в отдаленную крепость, где он прожил 30 лет и умер от старости около 845 года. Через пару лет после его смерти почитание икон было восстановлено.

Традиции и приметы на 8 марта

Издавна этот день был связан с приходом весны. Верили, что именно 8 марта этот прекрасный теплый сезон побеждает зиму и начинает царствовать на земле.

Если вы стремитесь в этот день к заработку и обеспечению стабильности, то настройтесь на сотрудничество и взаимопомощь. Не старайтесь достигнуть цели за чей-то счет, не подставляйте людей, а направьте все усилия на конструктивную деятельность. Вы справитесь с любыми преградами и откроете для себя массу возможностей. Важно действовать с чистыми мыслями и мотивами.

Облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.

Туман 8 марта — к заморозкам.

Какая погода стоит в течение дня, таким и будет лето.

Прилетели жаворонки – к ранней и теплой весне.

Если в метель 8 марта снег ляжет на поля волнами и буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов.

Что нельзя делать 8 марта

Запрещено угощать незнакомцев хлебом, это может сулить несчастья.

Нельзя злиться и сквернословить, иначе навлечете на себя большие неприятности.

Не нужно начинать новых дел и строить планы, все равно задуманное не осуществится.

У кого именины 8 марта

В этот день именины празднуют Афанасий, Лазарь, Феодорит, Феофилакт, Иван и Владимир.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день (8 Марта). Это Международный день, в который отмечают не "праздник весны, красоты и женственности", а исторические, культурные и политические успехи женщин, а также проводят акции против гендерного неравенства по всему миру.

Также сегодня отмечается Международный день женского пивоварения, День корректорской правки и День весенних крыльев. В США празднуют необычное событие — День арахиса, залитого шоколадом (National Peanut Cluster Day).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.

Также мы писали, что скоро украинцы будут отмечать один из самых больших религиозных праздников. Узнайте, когда в 2024 году в Украине празднуется Пасха. Перед ним христиане должны соблюсти Великий пост 2024.