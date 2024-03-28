Во время войны доступ к онлайн-казино должен быть ограничен. Ибо вред от этого огромный - Юрий Гудыменко
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Младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко о вреде азартных игр для военных:
Вопрос онлайн-казино во время войны гораздо глубже, чем кажется.
Не открою секрет, если скажу, что некоторые события, происходящие на территории РФ (я не о "Крокусе"), происходят руками самих россиян, влезших в долги и готовых на все чтобы их закрыть. Это уже не раз было в публичном пространстве, об этом говорят и сами россияне потом на допросах.
Человек с долгами – самый податливый инструмент для вербовки. И если вы думаете, что этим инструментом пользуемся только мы, то вы о**енно ошибаетесь. Россияне знают об этом не хуже нас, и пользуются гиперактивно. А наш боец с долгами – просто подарок для них. Примеров не будет, но, к сожалению, не потому, что их нет. Они есть.
И это несмотря на то, что я уже до сих пор слышал от пацанов истории о волонтерских теплаках, которые продают бойцы, влезшие в долги из-за проигранных средств, о постоянных конфликтах внутри подразделений с лудоманами и все в таком же духе.
Я был и остаюсь сторонником свободного, нормально регулируемого рынка для всего, включая игорный бизнес. Но во время войны, по крайней мере, на территориях, приближенных к линии фронта, доступ к онлайн-казино должен быть ограничен так же, как и доступ к алкоголю. Ибо вред от этого огромный, хотя и не публичный.
Точка.
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