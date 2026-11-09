Ремонт ТЭЦ делает фирма с тремя работниками? Кто не замечает схемы на "Киевтеплоэнерго"

ГБР заинтересовалось международной цепочкой вывода бюджетных средств за границу

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Более двух миллиардов гривен на ремонт киевских ТЭЦ отдали фирме с тремя работниками. Пока журналисты били тревогу, столичные чиновники и силовики играли в пинг-понг, а подрядчик спокойно забирал очередные сотни миллионов из бюджета.

Феномен ООО "Киевкотлотурбопром" — подрядчика с уставным капиталом в 10 тысяч гривен — "Телеграф" раскрыл в сентябрьском расследовании, приведя факты о выводе денег на фирмы, которые по документам торгуют одеждой, но используются как транзит для обнала, и аренды оборудования у собственного же субподрядчика по завышенным ценам.

Тогда журналисты направили серию запросов в КГГА, аудиторам и полицию, чтобы узнать их реакцию, однако результаты ответов впечатляют: в Киеве образовалась круговая система "неосведомленности", где чиновники просто закрывают глаза на дерибан.

Коммунальное молчание: в "Киевтеплоэнерго" сделали вид, что запроса не было

В ходе исследования закупок КП "Киевтеплоэнерго", как сообщал "Телеграф", журналисты обнаружили системные аномалии вокруг его нового фаворита — ООО "Киевкотлотурбопром". При этом предыдущий многолетний любимец коммунальщиков — ООО "Атомрембуд", деятельностью и финансовыми схемами которого также занимается полиция в рамках уголовного производства, на фоне следственных действий поспешно провело юридическую мимикрию и сменило название на ООО "Статус Билд". Но при этом сохранило связь с новым подрядчиком.

ООО "Атомремстрой" сменило название на ООО "Статус Билд"

Подробный анализ тендерных документов раскрыл потрясающие детали: фирма-победитель "Киевкотлотурбопром" не имела собственного инструмента и арендовала сварочные аппараты и станки у своего субподрядчика "Атомрембуд"; ее главный бухгалтер Елена Нестеренко попала в СИЗО по подозрению в краже денег на дровах для сельских школ; полиция в уголовном деле описывала транзитные цепочки, через которые 56 миллионов гривен выводились на фирму-прокладку "Райбудрем", ранее торговавшую одеждой и текстилем.

Главный распорядитель бюджетных миллиардов и непосредственный заказчик всех этих удивительных закупок — КП "Киевтеплоэнерго" во главе с Вячеславом Биндом — официальный запрос "Телеграфа" проигнорировало. Мы спрашивали коммунальщиков о банальных и логических вещах: как предприятие с тремя людьми собирается самостоятельно ремонтировать котлы-гиганты на полмиллиарда, почему закрываются глаза на отсутствие разрешений на опасные работы и как КП контролирует качество оборудования, проходящего через текстильные фирмы. Однако в кабинетах на площади Ивана Франко, 5 выбрали глухую оборону. Видимо, там считают, что если не отвечать на вопросы журналистов, то и миллиардные схемы исчезнут сами собой.

Полиция: расследование длится 14 месяцев, но подозреваемых нет

Как следует из ответа Управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве, особых сдвигов по делам № 42025102070000103 по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение средств в особо крупных размерах) не состоялось. И это при том, что стартовало расследование еще в августе 2025 года.

Ответ полиции. Скриншот

В ответе за подписью начальника следственного отдела Алексея Журавля правоохранители сообщили, что назначенные судебно-товароведческие и финансовые экспертизы, которые должны подтвердить или опровергнуть версию о завышенных ценах на котельное оборудование, продолжаются и до сих пор не завершены. Соответственно, ни одному человеку не сообщено о подозрении. К тому же полиция не направляла никаких писем, предостережений или представлений в КГГА или "Киевтеплоэнерго" относительно рисков сотрудничества с фигурирующими в деле подрядчиками.

Простыми словами: силовики больше года ждут выводов экспертов, не выдвигают подозрений и даже не предупреждают городские власти, что позволяет фирмам спокойно забирать новые подряды на сотни миллионов.

Госаудитслужба: "Нас полиция не привлекала, мы ничего не проверяли"

Еще интереснее оказался ответ Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и ее Северного офиса (подписан заместителем главы Александром Шкуропатом и заместителем начальника Северного офиса Александром Сомиком).

Государственные аудиторы констатировали, что не проводили никаких проверок, ревизий или мониторинга ни по первой закупке, в которой победило ООО "Киевкотлотурбопром" на 16,5 млн грн, ни по поводу новых соглашений на 571,7 млн грн и 402,8 млн грн. В ведомстве пояснили, что ОООшки и другие частные предприятия не подконтрольны Госаудитслужбе, поэтому проверять их можно только по судебному решению. А такое не принималось.

Ответ Госаудитслужбы. Скриншот

Нацполиция и Подольская прокуратура в рамках уголовного дела ни разу не обращались в ГАСУ, чтобы привлечь аудиторов для анализа смет или проверки ценообразования.

Параллельно Департамент внутреннего аудита КГГА (директор Оксана Колтик) в ответе отметил, что проверку закупок ООО "Киевкотлотурбопром" они не проводили, потому что работают исключительно по плану или по отдельному поручению городского головы Виталия Кличко. А мэр такого поручения не давал.

Ответ Департамента внутреннего аудита КГГА. Скриншот

Финальный аккорд в этой системе поставил профильный Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА (ответ подписала первый заместитель директора Елена Басурова).

Позиция профильного департамента мэрии звучит следующим образом: у должностных лиц нет полномочий проверять процедуры закупок или наличие разрешений у подрядчиков – за это КП отвечает самостоятельно.

Ответ Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. Скриншот

Привлечение подследственного "Атомремстроя" (спешно переименовавшегося в "Статус Билд") в качестве субподрядчика не согласовывалось с КГГА, потому что это "компетенция сторон договора".

КП "Киевтеплоэнерго" не предоставляло в КГГА никаких отчетов о нарушении сроков работ или претензий относительно качества от "Киевкотлотурбопрома".

О судебном определении, где описана схема возможного вывода 56 млн грн через текстильную фирму "Райбудрем", в Департаменте КГГА впервые слышат и само определение суда не получали.

Свежий куш: еще 402 миллиона без торгов прямо во время скандала

Пока силовики и аудиторы демонстрируют олимпийское спокойствие, коммунальный конвейер "Киевтеплоэнерго" даже не думал останавливаться.

Оказывается, уже после резонанса в СМИ и открытия уголовных производств, 15 сентября 2026 года КП "Киевтеплоэнерго" отдал "Киевкотлотурбопрому" еще один гигантский контракт (UA-2026-09-15-015442-a) на сумму 402,8 млн грн.

Контракт на 402,8 млн грн получило ООО "Киевкотлотурбопром"

Предмет закупки — "Реконструкция тепломеханической части" на одном из объектов столицы. Соглашение снова подписали напрямую, без использования электронной системы и без конкурентного аукциона, прикрываясь постановлением Кабмина № 1178 и Комплексным планом стойкости от СНБО.

То есть компания с тремя работниками в штате и арендованным за 5 тысяч гривен складом на Святошинской, чей главбух сидит под стражей, а основатель Олег Тарасов наспех регистрирует новую фирму "Котлотурбопром+" на Бассейной, успела получить от города уже почти 1,94 миллиарда гривен!

Новый фронт ГБР: схема с итальянским оборудованием и закарпатской таможней

Пока киевские правоохранители больше года назначают экспертизы, в октябре 2026 года к расследованию деятельности "Киевкотлотурбопрома" присоединились следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Как свидетельствуют постановления Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 20 и 22 октября 2026 года (дело № 308/15448/26), Шестой следственный отдел ТУ ГБР во Львове при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры открыл уголовное производство № 62026140160001551 по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Следователи ГБР раскрыли противоправный механизм искусственного завышения стоимости импортируемого в Украину промышленного оборудования с целью дальнейшего вывода бюджетных средств за границу. По версии следствия, в этой схеме были задействованы должностные лица Закарпатской и Волынской таможен.

В начале октября 2026 года на таможенном посту "Тиса" в Закарпатье правоохранители остановили три фуры с промышленным оборудованием итальянского производства, которое ехало напрямую в адрес "Киевкотлотурбопрома". Когда следователи ГБР зашли с обысками на таможню и изъяли документы, открылась классическая схема с двойными инвойсами.

Материалы дела. Скриншот

Как выяснилось, итальянский завод продал это оборудование за 599 тыс. евро (около 27 млн грн). Однако по дороге в Украину – через эстонскую фирму-прокладку DMO Commerce OU – ценник для украинской стороны искусственно завысили почти вдвое, до 1,16 млн евро (более 52 млн грн). То есть чистая наценка, которую "накрутили" только на трех грузовиках и вывели за границу, составила более 564 тысяч евро (это более 25,5 млн грн!). Уже через несколько дней суд арестовал весь пакет изъятых на таможне документов как ключевые доказательства по делу.

Таким образом, сфера заинтересованности правоохранителей относительно ООО "Киевкотлотурбопром" вышла за рамки киевских подрядов и внутренних фирм-прокладок. В настоящее время ГБР расследует международную цепочку поставок, где в результате наценки на импортном итальянском железе средства могли выводиться за границу.

Выводы "Телеграфа": Кому война, а кому — миллиарды на бумаге

История с "Киевкотлотурбопромом" наглядно демонстрирует, как в столице работает круговая порука под прикрытием бюрократии. Формально КГГА очень удобно распределила ответственность между своими департаментами: одни "впервые слышат", другие "не имеют полномочий", а внутренний аудит просто ждет отдельного указания мэра. Все кивают друг на друга, создавая идеальную ширму безответственности.

Однако, учитывая космические масштабы выделенных средств — почти 2 миллиарда гривен из карманов киевлян, коммунальное предприятие и городские власти в целом были обязаны высказать четкую и публичную позицию по отношению к токсичному подрядчику. Вместо этого под аккомпанемент уголовных дел и судебных долгов "Киевтеплоэнерго" продолжает молча "кормить" сомнительную фирму новыми сотнями миллионов. Пока продолжается этот чиновничий пинг-понг, столица рискует остаться и без денег, и с неотремонтированными ТЭЦ посреди зимы.