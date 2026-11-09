Пока нет света и связи: даст ли вам "АТБ" пользоваться своим Wi-Fi

Сотрудник опроверг предположение о жадности сети

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

При отключении света в супермаркетах "АТБ" можно подзарядить гаджеты, а иногда даже поработать. Но может ли сеть предоставить доступ к собственному Wi-Fi.

Ответ на это дал "Телеграфу" сотрудник магазина. По его словам, сейчас почти все "АТБ" переживают более сложную ситуацию со светом, чем когда-либо.

"Понимаете, действуют отключения по 12-15 часов. В это время магазин на генераторе. И то подряд он может работать 6-7 часов, дальше делаем перерыв. А сейчас часто, когда есть свет, напряжение в сети такое низкое, что нам все выбивает. Даже если выключить половину оборудования", — говорит собеседник.

По его словам, именно поэтому иногда даже со светом АТБ работает на генераторе. А люди в это время приходят подзарядиться.

"О Wi-Fi могу сказать одно, в большинстве магазинов всего одна сеть. Магазин не может раздавать доступ всем из соображений безопасности. Конечно, если есть какой без пароля Wi-Fi, то к нему можно подключиться", — объясняет работник.

Он отметил, что обычно в магазине нормально ловит мобильную связь, поэтому можно пользоваться мобильным интернетом. А вот бесплатный доступ к Wi-Fi в "АТБ" не предоставляют.

Напомним, что в "АТБ" раз в неделю будут действовать скидки до -55%. Воспользоваться специальными предложениями можно четыре дня ноября – 6, 13, 20 и 27 числа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему синие "АТБ" заменяют черными и действительно ли разница только в цвете.