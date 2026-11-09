Дроны подожгли один из крупнейших НПЗ России около Петербурга. Чем он важен (фото и видео)

Предприятие расположено на расстоянии около 800 км от украинской границы и 100 км от Санкт-Петербурга

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В ночь на понедельник 9 ноября беспилотники атаковали промышленную зону города Кириши в Ленинградской области России. После взрывов вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "КИНЕФ", который является вторым по объемам переработки нефти НПЗ в России и единственным подобным заводом на северо-западе РФ, он ранее уже подвергался атаке.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) является ключевым поставщиком топлива для Петербурга и авиационного керосина для аэропорта Пулково. Ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал об угрозе атаки большим количеством беспилотников. Позже он подтвердил, что есть попадания в промзоне Кириши.

Завод "КИНЕФ" снова атакован, почему он важен

"Киришинефтеоргсинтез", известный как "КИНЕФ" является вторым по мощности НПЗ РФ после Омского. Он может перерабатывать около 20,1 млн. тонн нефти в год.

Зарево видно издалека. Фото: Supernova+

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Завод перерабатывает сырье полным циклом. Среди его продукции – автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и вакуумный газойль. Горючее отсюда поставляют в Санкт-Петербург, Ленинградскую и соседние области. Оно обеспечивает потребности транспорта и индустрии северо-запада России.

В 2025 году США ввели санкции против "Сургутнефтегаза" и связанных с ним структур. В санкционных материалах фигурировал и КИНЕФ. Также санкции против компании ввели ЕС и Великобритания.

Киришский нефтеперерабатывающий завод не в первый раз попадает под атаку

Этот НПЗ уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. В частности, после атаки 30 августа этого года завод полностью остановил переработку нефти из-за повреждения двух установок первичной переработки.

Киришский нефтеперерабатывающий завод. Фото: росСМИ

Это российское предприятие было атаковано дронами в 2025 году – в марте и сентябре. Также он был под ударами в 2024 году.

В Петербурге исчез мобильный интернет и останавливалась работа аэропорта

В ночь на понедельник на фоне массированной дроновой атаки в Петербурге перестал работать мобильный интернет. Кроме того, в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщал "Телеграф", 7 ноября в российском Саратове после налета дронов мощно пылал важный НПЗ. Предприятие поставляет горюче-смазочные материалы российской оккупационной армии.