В Киеве меняют правила движения по мостам: какие правила будут действовать уже с 9 ноября

В полиции рассчитывают на помощь местных властей

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Уже с понедельника, 9 ноября, в Киеве будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Это разгрузит переправы и оптимизирует потоки транспорта.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Иван Выговский. Подробные схемы движения будут обнародованы позднее.

"Правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог. Рассчитываем на сотрудничество со стороны Киевской городской власти по вопросу реорганизации дорожного движения.

Уже сегодня мы значительно увеличили количество экипажей полиции в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям. Наш приоритет – максимальное содействие людям в условиях чрезвычайных вызовов безопасности в Киеве", — написал Выговский.

Полное заявление Выговского

Что планируется с 9 ноября

Мост Патона: полицейские организуют реверсивное движение, а именно – в утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, вечером (16:00-20:00) – в направлении левого.

Мост Патона/Фото: t.me/I_Vyhivskyi

Северный мост: на подъездах к нему патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд – для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет возобновлено.

Северный мост/Фото: t.me/I_Vyhivskyi

Южный мост: грузовой транспорт, двигающийся с левого берега на правый, будет направляться в объезд — через Дарницкий мост. Для легкового и общественного транспорта ограничения не вводятся.

Южный мост/Фото: t.me/I_Vyhivskyi

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне ограничений движения по мостам Киева из-за российских ударов и последующих ремонтов киевляне и гости столицы делятся способами добраться с левого берега на правый без дорогого такси. Из-за пробок поездки дорожают, поэтому альтернативой стали пеший переход или самокат.