Укр

Черный год для Путина: анализ показал, когда может умереть глава Кремля

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Главе РФ осталось немного
Главе РФ осталось немного. Фото Коллаж "Телеграфа"

На продолжительность жизни могут повлиять сразу несколько факторов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Миллионы людей по всему миру ждут этого момента. Рано или поздно он наступит. Главный вопрос – когда может умереть российский президент Владимир Путин? Возможные сроки попытались оценить три нейросети: ChatGPT, Grok и Gemini.

Речь не о медицинском прогнозе и не о достоверном предсказании. Искусственный интеллект учитывал возраст Путина, демографическую статистику, общие закономерности продолжительности жизни и особенности его положения как главы государства.

Что показали три нейросети

Модели дали такие оценки:

  • ChatGPT: примерно 7–12 лет жизни. Условный ориентир – 2035 год.
  • Grok: еще 7–12 лет. По этому сценарию речь идет о периоде до 2033–2038 годов.
  • Gemini: еще 5–8 лет. Более короткий горизонт – примерно до 2031–2034 годов.

Наиболее вероятный условный промежуток в этой оценке – 2033–2038 годы, а средний ориентир – 2035-й.

Ни у одной из моделей нет медицинской информации о состоянии здоровья Путина, которая позволила бы определить продолжительность его жизни. Это аналитические предположения, а не результаты диагностики.

ИИ назвали годы, когда может умереть Путин
Когда может умереть Владимир Путин. Инфографика: "Телеграф"

Что статистика говорит о продолжительности жизни Путина

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. В ноябре 2026-го ему 74 года. В октябре 2026 года Newsweek опубликовал анализ демографической статистики ООН и Росстата. По подсчетам издания, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин, родившихся в России в 1952 году, составляла около 53 лет. До 74 лет дожили примерно три из десяти представителей этого поколения.

Напрямую переносить эти цифры на Путина нельзя: российский президент имеет доступ к медицинскому обслуживанию совсем другого уровня, чем большинство жителей страны. На это обращал внимание и американский Институт исследований внешней политики (FPRI).

Почему невозможно предсказать дату смерти

Возраст, статистика и образ жизни дают лишь приблизительное представление о возможной продолжительности жизни. Определить, когда именно умрет конкретный человек, они не позволяют.

Важно различать биологическую смерть Путина и его уход из власти. Он может уйти значительно раньше – из-за состояния здоровья, политических событий или других обстоятельств.

При этом, даже после ухода Путина политическая система России не обязательно изменится. Его преемник может продолжить прежний политический курс: действующая система власти устроена так, чтобы контроль оставался в руках элит, близких к Кремлю.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский считает, что нынешняя система власти в России настолько зависит от Владимира Путина, что передача президентских полномочий при его жизни кажется маловероятной по оценке Зеленского. Он описал отношения Путина с системой как взаимную зависимость: по его словам, они будут держаться друг за друга до конца жизни российского президента. Поэтому разговор о смерти Путина связан не с прогнозом даты, а с предположением о том, когда может смениться власть в Кремле.

Теги:
#Владимир Путин #Смерть #Искусственный интеллект #Gemini #ChatGPT #Grok