Черный год для Путина: анализ показал, когда может умереть глава Кремля

На продолжительность жизни могут повлиять сразу несколько факторов

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Миллионы людей по всему миру ждут этого момента. Рано или поздно он наступит. Главный вопрос – когда может умереть российский президент Владимир Путин? Возможные сроки попытались оценить три нейросети: ChatGPT, Grok и Gemini.

Речь не о медицинском прогнозе и не о достоверном предсказании. Искусственный интеллект учитывал возраст Путина, демографическую статистику, общие закономерности продолжительности жизни и особенности его положения как главы государства.

Что показали три нейросети

Модели дали такие оценки:

ChatGPT: примерно 7–12 лет жизни. Условный ориентир – 2035 год.

Grok: еще 7–12 лет. По этому сценарию речь идет о периоде до 2033–2038 годов.

Gemini: еще 5–8 лет. Более короткий горизонт – примерно до 2031–2034 годов.

Наиболее вероятный условный промежуток в этой оценке – 2033–2038 годы, а средний ориентир – 2035-й.

Ни у одной из моделей нет медицинской информации о состоянии здоровья Путина, которая позволила бы определить продолжительность его жизни. Это аналитические предположения, а не результаты диагностики.

Когда может умереть Владимир Путин. Инфографика: "Телеграф"

Что статистика говорит о продолжительности жизни Путина

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. В ноябре 2026-го ему 74 года. В октябре 2026 года Newsweek опубликовал анализ демографической статистики ООН и Росстата. По подсчетам издания, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин, родившихся в России в 1952 году, составляла около 53 лет. До 74 лет дожили примерно три из десяти представителей этого поколения.

Напрямую переносить эти цифры на Путина нельзя: российский президент имеет доступ к медицинскому обслуживанию совсем другого уровня, чем большинство жителей страны. На это обращал внимание и американский Институт исследований внешней политики (FPRI).

Почему невозможно предсказать дату смерти

Возраст, статистика и образ жизни дают лишь приблизительное представление о возможной продолжительности жизни. Определить, когда именно умрет конкретный человек, они не позволяют.

Важно различать биологическую смерть Путина и его уход из власти. Он может уйти значительно раньше – из-за состояния здоровья, политических событий или других обстоятельств.

При этом, даже после ухода Путина политическая система России не обязательно изменится. Его преемник может продолжить прежний политический курс: действующая система власти устроена так, чтобы контроль оставался в руках элит, близких к Кремлю.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский считает, что нынешняя система власти в России настолько зависит от Владимира Путина, что передача президентских полномочий при его жизни кажется маловероятной по оценке Зеленского. Он описал отношения Путина с системой как взаимную зависимость: по его словам, они будут держаться друг за друга до конца жизни российского президента. Поэтому разговор о смерти Путина связан не с прогнозом даты, а с предположением о том, когда может смениться власть в Кремле.