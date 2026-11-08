Обесточенный и в дыму: что происходит в Днепре, который Путин пытается "парализовать" (фото)

Последствия атак ощущаются не только из-за отсутствия света

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8 ноября над Днепром поднялось огромное облако густого дыма, закрывшее часть неба. Регион в это время переживает последствия массированных российских атак: повреждена энергетическая инфраструктура, сотни тысяч потребителей остались без электричества, а после попадания беспилотников в городе вспыхнули пожары.

"Телеграф" публикует фотографии, сделанные в Днепре 8 ноября. На них видно, как город накрывает дым.

Откуда взялся дым над Днепром

Утром 8 ноября российские войска атаковали Днепр беспилотниками. Первый удар пришёлся по частному сектору около 10:26. Начался пожар, разрушен как минимум один жилой дом. Один человек погиб, ещё трое получили ранения.

Пожары после атак подняли над Днепром густое облако дыма

Около 11:20 произошла новая атака – на этот раз по автотранспортному предприятию. Загорелись складские помещения и грузовики. На местах попаданий работали экстренные службы.

Дым от пожаров после атаки беспилотников окутал часть Днепра

Из-за пожаров над городом появилось большое облако дыма. На снимке "Телеграфа" оно поднимается высоко над жилой застройкой и растягивается по небу.

Дым от пожаров после российских атак поднялся над жилыми кварталами Днепра

Накануне и ночью российские войска более десяти раз атаковали четыре района Днепропетровской области: Днепровский, Каменский, Никопольский и Синельниковский. Повреждены дома и инфраструктура, возникали пожары. Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников.

После российских атак густой дым поднялся над жилыми кварталами Днепра

Каким воздухом дышат жители Днепра

На фоне заметного задымления особое внимание привлекают показатели качества воздуха.

По данным международного сервиса IQAir, около полудня индекс качества воздуха в Днепре составлял 28 AQI – это категория "хорошее" качество воздуха. Основным загрязнителем указана мелкодисперсная пыль PM2.5. Её концентрация составляла 4,7 мкг/м³.

На фоне пожаров и задымления в Днепре сервис IQAir оценил качество воздуха как хорошее

Однако мониторинг опирается всего на три станции от трёх поставщиков данных. Поэтому эти показатели не обязательно отражают ситуацию непосредственно возле мест возгораний.

Даже если общий индекс по городу остаётся в пределах нормы, дым от пожаров может быть опасен для людей, находящихся рядом с очагами возгорания.

Жителям, почувствовавшим запах гари, рекомендуют закрыть окна, меньше бывать на улице и не заниматься физическими нагрузками на открытом воздухе.

Карта помогает оценить показатели качества воздуха в Днепре на фоне задымления

В Днепре и области продолжается блэкаут

Российские атаки вызвали и масштабные перебои с электричеством.

Утром 8 ноября из-за повреждения энергетических объектов без света остались более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровской области: Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском.

Накануне вечером электричество пропало более чем у 60 тысяч потребителей непосредственно в Днепре. Больницы и объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание от генераторов.

Энергетики уже восстанавливают электроснабжение. Постоянные атаки и воздушные тревоги осложняют ремонт.

Для жителей пяти обесточенных районов открыли более 400 пунктов несокрушимости, свыше 160 из них – в Днепровском районе. Там можно зарядить телефоны, воспользоваться интернетом и согреться. Адреса можно посмотреть здесь.

Из-за отсутствия электричества временно обесточены и насосные станции Аульского водовода. О возобновлении их работы и водоснабжения сообщат дополнительно.

8 ноября Днепр столкнулся сразу с несколькими последствиями российских атак: пожарами и сильным задымлением, разрушениями в частном секторе, перебоями с электричеством и проблемами в работе коммунальной инфраструктуры.

Ситуация в городе

Сегодня произошел уже второй блэкаут за последние две недели.

Как сообщают в социальных сетях, люди массово скупают питьевую воду в больших ёмкостях, запасаясь на несколько дней.

За последние пять дней свет и вода появляются всего на несколько часов и без чёткого графика.

Из-за обесточивания тяговых подстанций остановился электротранспорт.

Как сообщал "Телеграф", после ночной атаки 7 ноября в Украине были повреждены сети передачи и распределения электроэнергии, включая линии, по которым электричество поступает от АЭС в центральные регионы, о повреждении сетей. Поэтому российские удары по энергетике могут приводить к отключениям и за пределами места попадания: повреждение линий затрудняет передачу электричества потребителям. Длительные перебои также связаны с разрушением энергообъектов и ремонтами, во время которых оборудование приходится отключать.