Секрет в нажатии: эта полезная функция есть в каждом телефоне
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Дополнительные знаки открываются долгим нажатием – такая возможность есть и на iPhone, и на Android
Чтобы поставить знак номера, градуса или выбрать другой вид кавычек, не нужно искать символ в интернете и копировать его. Украинка рассказала о малоизвестной функции, а ее пост завирусился в сети.
Своим открытием в Threads поделилась Диана. Девушка показала, как написать знак № удержанием клавиши #.
"Расскажите о функции iPhone, о которой вы узнали лишь недавно. Я начну", – отметила украинка.
Как открыть знак номера
Секрет – в продолжительности нажатия. Обычное касание вводит символ, нарисованный на клавише, а удержание открывает небольшую панель с дополнительными вариантами. Не отпуская палец, его нужно перевести на нужный знак и затем убрать с экрана.
Для ввода № на показанной клавиатуре сначала нужно перейти к цифрам и символам, затем открыть дополнительную страницу знаков. После удержания # появляется вариант №: его можно выбрать для обозначения номера документа, дома или другого объекта.
Этот способ не ограничивается iPhone: на Android дополнительные символы тоже доступны через долгое нажатие. При этом расположение клавиш и содержимое всплывающей панели зависят от установленной клавиатуры и выбранной раскладки.
Где найти градус и разные кавычки
Пользовательница @didyouknowkate показала ещё один пример – знак градуса °. На её клавиатуре он появляется при удержании цифры 0. Так можно набрать обозначение температуры прямо в сообщении, не заменяя его буквой или словом.
По тому же принципу открываются варианты кавычек. Пользовательница @shledzyk поделилась панелью, которая появляется над клавишей кавычек: на ней доступны "ёлочки" и другие начертания. Вместо одного стандартного знака можно выбрать подходящий вариант прямо во время набора.
Здесь важно различать переключение страницы клавиатуры и удержание отдельной кнопки. Переключатель открывает весь набор цифр или знаков, а долгое нажатие показывает дополнительные варианты именно выбранной клавиши. Поэтому часть символов не видна даже на открытой странице пунктуации.
Как выбрать тире вместо дефиса
Пользователь @ivantobefree показал варианты, скрытые под клавишей дефиса. При её удержании появляется панель с коротким и длинным тире, а также другими знаками. Это позволяет выбрать нужную длину черты без копирования из другого текста.
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