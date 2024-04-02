Беларусь готовится к войне: громкое заявление Лукашенко

Друг Путина отличается странными высказываниями

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля сделал громкое заявление. Беларусь начинает подготовку к войне.

Об этом Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Гродно. Его слова цитирует государственное агентство БелТА.

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"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано", — сказал Лукашенко.

Беларусь начала подготовку к войне, но она якобы никому не угрожает. В войска поставляются разные виды вооружения и техники. Чужой земли Беларусь якобы не хочет.

Вспомнил Лукашенко и НАТО. По его мнению, сосредоточение Североатлантического альянса возле белорусской границы войск угрожает Беларуси и России.

"Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно", ― сказал Лукашенко.

Учения в Беларуси

В стране регулярно проходят военные учения. С 1 апреля началось командно-штабное учение с 336-й реактивной артиллерийской бригадой. Об этом говорится на официальном Телеграм-канале Министерства обороны Республики Беларусь.

Со 2 по 26 апреля проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск под управлением председателя Вилейского районного исполнительного комитета Минской области. Пресс-служба Минобороны Беларуси пишет, что это мероприятие проходит в соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.

Напомним, Беларусь является страной-соагрессоркой, ведь 24 февраля 2022 года с ее территорий в Украину заходили российские войска. Евросоюз признал Лукашенко соучастником нападения.

Самопровозглашенный президент РБ поддерживает военную политику Владимира Путина и нередко делает странные и абсурдные заявления. В 2024 году он поздравил Украину с Днем независимости. Учитывая, что он является союзником Путина, это поздравление выглядит крайне нелепо.

Лукашенко часто выгораживал своего кремлевского друга. Он пытался доказать невиновность Путина в смерти Пригожина. Но несменный президент РБ случайно подставил его.

Ранее "Телеграф" писал, как Лукашенко объяснил молчание Путина после теракта в "Крокус Сити Холл". По его словам, оба диктаторы не спали всю ночь. Лукашенко раскрыл ложь Путина, говоря о том, куда пытались скрыться стрелки.