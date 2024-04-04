Блогер и бизнесмен Роман Шрайк сомневается, что Россия сможет провести мобилизацию в сжатые сроки

Зеленский заявил, что РФ готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных на 1 июня. Давайте коротко.

1) Слова Зеленского не означают, что массовая мобилизация в РФ будет.

Мы уже не раз обжигались с прогнозами о второй волне массовой мобилизации в России. Но пока у них получалось петлять — набирать зэков, заманивать народ сумасшедшим для глубинки баблом и т.п.

Да, логика говорит, что вторая волна в ближайшие месяцы вероятна. Но это не гарантия на 100%.

2) Слова Зеленского не означают, что ДО 1 июня в РФ будет набрано 300 тысяч. Это тупо невозможно.

До 1 июня осталось меньше 2 месяцев, при этом 1 апреля начался плановый весенний призыв. Эти два процесса в массовых объемах (300 тыщ и 150 тыщ) параллельно идти не могут, система не переварит.

В прошлый раз, осенью 2022, чтобы провести мобилизацию, призыв абортировали. Если вдруг с 1 июня начнут проводить новую волну, сделают точно так же.

Итого. Зеленский, имхо, имел в виду, что с 1 июня в РФ начнется волна мобилизации, во время которой планируют набрать 300 тысяч. Но начнется ли она, науке неизвестно.

Источник: пост Шрайка в Telegram.