"Понимаем, к чему готовится Россия": Зеленский отреагировал на намерение Путина мобилизовать 300 тысяч человек

Украинский президент призывает мировых лидеров помочь сломать "российский реваншизм"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена мобилизовать 300 тысяч человек. Поэтому с нашей стороны и стороны союзников необходим сильный ответ.

Об этом глава государства заявил во время традиционного вечернего обращения. Он сообщил, что провел беседу с иностранными партнерами и напомнил им, в чем больше всего на сегодняшний день нуждаются силы обороны Украины.

"Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, под что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров должен быть сильный ответ на любые российские операции", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент добавил, что победа в этой войне должна быть непременно за нашей страной. Он назвал это историческим шансом "сломать российский реваншизм".

"И мы должны этим шансом воспользоваться. Для надежной безопасности для наших детей", — подытожил Зеленский.

Напомним, что о мобилизации 300 тысяч новых солдат Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом.

"Могу сказать, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию дополнительно 300 тысяч военных", — заявил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине не нужно мобилизовывать 500 тысяч человек. Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас такой необходимости нет.