РФ хочет окружить Харьков, но не хватает "300 тысяч рыл"?: росСМИ нагнетают

Официально пока не было никаких заявлений российской власти о новой масштабной мобилизации

В России якобы планируют объявить всеобщую мобилизацию и призвать еще 300 тысяч человек, чтобы усилить группировку в Украине. Более того, по неподтвержденным данным, оккупанты хотят при помощи этих сил окружить Харьков.

Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на четыре собеседника в администрации президента РФ и региональных правительствах, а также на "высокопоставленного сотрудника Минобороны". Вместе с тем в военкоматах уже якобы во всю готовят брони для сотрудников от мобилизации.

"Следующий по плану — Харьков с сохранением города. А это возможно только в случае окружения. Не хватает 300 тысяч рыл. Поэтому всё уже готово к мобилизации 2.0. Харьков никто не хочет превращать во второй Мариуполь, наоборот — есть идея сделать его витриной того, что россияне умеют воевать цивилизованно", — сказал источник во внутриполитическом блоке администрации президента.

Некоторые собеседники из числа действующих военных также говорят, что уже давно ходят слухи о повторном наступлении на Харьков. Новые силы могут перебросить под Сватово, чтобы оттуда начать еще одну попытку захватить украинский город. Однако подтверждений этой информации нет.

Источники утверждают, что в РФ могут насильно призвать резервистов, заставить срочников подписать контракты и мобилизовать тех, кто находится в запасе. По информации российского издания, в нескольких военкоматах и госструктурах Москвы подтвердили, что якобы занимаются подготовкой броней для сотрудников.

В то же время источники в Минобороны РФ говорят, что готовятся военные сборы, по итогам которых часть "запасников" хотят мобилизовать или заставить подписать контракт. После этого их отправят воевать в Украину. А некоторые высокопоставленные военные утверждают, что дедлайн мобилизации 300 тысяч россиян — 25 марта.

"Что-то намечается. Резервистов набирают сейчас, как перед мобилизацией. Будет она или нет, я не знаю, но в прошлый раз порядок действий был такой же", — рассказал "Верстке" офицер одной из военных частей в Забайкальском крае, который занимается обучением мобилизованных.

Также источники утверждают, что на фоне слухов о повторной мобилизации, резко сократилось количество добровольцев-контрактников. Если в 2023 году в московский Единый пункт приходило до 600 человек в день, то сейчас до 20-30 человек в день. Кроме того, в мэрии Москвы сейчас сооружают новый центр для призывников, который обязали закончить к следующей неделе. Но в мэрии отрицают слухи о мобилизации и утверждают, что просто готовятся к весеннему призыву.

"Это все под весенний призыв делается, — говорит сотрудник одного из департаментов мэрии, добавляя, что об официальной второй волне мобилизации он не слышал. — Будет штатный призыв. Таких призывов после начала войны было уже, кажется, четыре штуки. Это 120 тысяч человек в каждый. Плюс работа с уклонистами, которым нет 30. Где-то 200 – 250 тысяч человек они хотят в общем потоке забрать".

Отметим, что на фоне слухов о масштабной мобилизации в РФ глава Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил украинцам о российских фейках. Он призвал украинцев не вестись на пропаганду врага и напомнил, что оккупанты ведут не только войну на поле боя, но и в информационном пространстве.

"Враждебная пропаганда сейчас вкладывает огромные ресурсы в то, чтобы на фоне российских ударов посеять максимальное количество панических новостей в нашем информационном пространстве. Должны быть сильными. Они не способны победить нас. Работаем", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России закрывают колонии из-за того, что все преступники ушли воевать против Украины. Известно как минимум о двух исправительных учреждениях в Красноярском крае, которые прекратят свою работу уже в этом году.