Блогер і бізнесмен Роман Шрайк сумнівається, що Росія зможе провести мобілізацію у стислий термін

Зеленський заявив, що РФ готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військових на 1 червня. Давайте коротко.

1) Слова Зеленського не означають, що масова мобілізація до РФ буде.

Ми вже неодноразово обпалювалися з прогнозами про другу хвилю масової мобілізації в Росії. Але поки що їм виходило петляти — набирати зеків, заманювати народ божевільним для глибинки баблом тощо.

Так, логіка каже, що друга хвиля найближчими місяцями ймовірна. Але це гарантія на 100%.

2) Слова Зеленського не означають, що ДО 1 червня буде набрано 300 тисяч. Це тупо неможливо.

До 1 червня залишилося менш як 2 місяці, при цьому 1 квітня розпочався плановий весняний призов. Ці два процеси в масових обсягах (300 тисяч і 150 тисяч) паралельно йти не можуть, система не перетравить.

Минулого разу, восени 2022 року, щоб провести мобілізацію, заклик абортували. Якщо раптом з 1 червня почнуть проводити нову хвилю, зроблять так само.

Разом. Зеленський, імхо, мав на увазі, що з 1 червня у РФ розпочнеться хвиля мобілізації, під час якої планують набрати 300 тисяч. Але чи розпочнеться вона, науці невідомо.

Джерело: пост Шрайка в Telegram.