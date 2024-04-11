Украинский политик на фоне массированных обстрелов энергетики советует готовиться к веерным отключениям света

Дам небольшой совет. Доставайте и заряжайте свои павербанки. Проверьте свои спрятанные и уже покрытые пылью дизель-генераторы. Произведите немедленно профилактическое обслуживание и дозарядите свои EcoFlow и другие портативные источники питания. Ситуация в энергетике пока не катастрофическая, а критическая, но мы в шаге от худшего сценария. Надо понять, что благодаря российскому ракетному террору, который не планируют останавливать в Кремле, мы, скорее всего, вынуждены будем жить в веерных отключениях.

После общения со специалистами отрасли и экспертами считаю, что нужно немедленно объявлять в энергетике чрезвычайное положение и вводить все необходимые меры. Кроме того, пора не только провести изменения в системе руководства и управления отраслью, но и разобраться, как и на что были потрачены деньги, которые официально были выделены на обеспечение безопасности объектам энергетической инфраструктуры.

А руководству Украины нужно начать в процессе переговоров по получению ПВО и ПРО объяснять партнерам, что появился новый фактор, который должен мотивировать их помочь Украине — новая волна беженцев. И если ситуация ухудшится, то эта волна будет исчисляться не в сотнях тысяч, а в миллионах вынужденных переселенцев в Европу из-за гуманитарной катастрофы, которую сейчас создает Кремль.

И в переговорах с нашими западными партнерами фактор в виде потенциальной новой волны беженцев может стать весомым и убедительным аргументом для усиления мотивации. Это звучит цинично, но ситуация такова, что не до морализаторства. Главное, чтобы в ОП не теряли времени и смогли провести эти переговоры на необходимом уровне.