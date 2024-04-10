В одной из областей Украины из-за атаки россиян начнут аварийные отключения света (обновлено)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Падение вражеского БПЛА привело к повреждению объекта энергетической инфраструктуры
В результате атаки российских оккупантов в ночь на 10 апреля были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим в Николаевской области вводят аварийные отключения света.
Оборудование компании во время этого обстрела было повреждено. Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрэнерго".
"Ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго", — говорится в сообщении.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале пишет, что в ночь на 10 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 12 БпЛА типа "Shahed 131/136".
"Кроме того, ночью, 10 апреля, в 02:16 в г. Очаков Очаковской общины предварительно в результате сбития вражеского БпЛА типа Shahed 131/136 возник пожар на рекреационном объекте, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", — рассказал Ким.
Он также добавил, что около 03:00 в Николаевском районе в результате падения вражеского беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Это и привело к отключениям электроэнергии.
Обновлено
В Николаевской ОВА сообщают, что по состоянию 8 утра 10 апреля все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией.
"Энергетики работают и делают все возможное, чтобы так было и дальше", — написал Виталий Ким.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что председатель Харьковской ОВА рассказал, угрожает ли Харькову блекаут из-за обстрелов.