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Дам невелику пораду. Діставайте та заряджайте свої павербанки. А от що треба робити керівництву України... - Борислав Береза

Автор
Борислав Береза Борислав Береза
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Енергосистема України страждає від масованих атак Новина оновлена 11 квітня 2024, 17:38
Енергосистема України страждає від масованих атак. Фото Depositphotos.com

Український політик на тлі масованих обстрілів енергетики радить готуватися до масових відключень світла

Дам невелику пораду. Діставайте та заряджайте свої павербанки. Перевірте свої заховані та вже покриті пилюкою дизель-генератори. Проведіть негайно профілактичне обслуговування та дозарядіть свої EcoFlow та інші портативні джерела живлення. Ситуація в енергетиці поки не катастрофічна, а критична, але ми в кроці від гіршого сценарію. Треба зрозуміти, що завдяки російському ракетному терору, який не планують зупиняти в Кремлі, ми скоріш за все вимушені будемо жити в віялових вимкненнях.

Після спілкування з фахівцями галузі та експертами, вважаю, що треба негайно оголошувати в енергетиці надзвичайний стан і запроваджувати всі необхідні міри. Окрім того, час не лише провести зміни в системі керівництва та управління галуззю, а й розібратися як та на що були витрачені гроші, які офіційно були виділені на забезпечення безпеки об'єктам енергетичної інфраструктури.

А керівництву України треба почати в процесі перемовин з отримання ППО та ПРО пояснювати партнерам, що з'явився новий чинник, який повинен мотивувати їх допомогти Україні — нова хвиля біженців. І якщо ситуація погіршиться, то ця хвиля буде рахуватися не в сотнях тисяч, а в мільйонах вимушених переселенців в Європу, через гуманітарну катастрофу, яку зараз створює Кремль.

І на перемовинах з нашими західними партнерами чинник у вигляді потенційної нової хвилі біженців може стати вагомим та переконливим аргументом для посилення мотивації. Це звучить цинічно, але ситуація така, що не до моралізаторства. Головне, щоб в ОП не гаяли часу та змогли б провести ці перемовини на необхідному рівні.

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Теги:
#Україна #Відключення світла #енергосистема