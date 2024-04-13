Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, что стоит за первым использованием новейшего российского самолета

Сегодня по ряду мониторинговых каналов прошла информация, что над Чёрным морем был зафиксирован многофункциональный истребитель почти пятого поколения Су-57, с загрузкой ракет Х-69.

В целом, ракета Х-69 создавалась на базе Х-59МК2 в первую очередь именно под Су-57 – его внутренние отсеки, прямоугольной формы. А потому и не удивительно, что она может запускаться и с этого боевого самолёта, но… Но, всё же есть интересное НО…

Во-первых, если официально подтвердится, что это действительно был Су-57, то мы имеем громкий прецедент очередного унижения российского ВПК и разрушение мифа про — "аналогов нет!" Ведь истребитель-невидимка был зафиксирован, опознан и сопровождался, что, вероятнее всего и послужило причиной отмены выполнения боевой задачи. Потерять такую распиаренную птичку над морем это не просто оплеуха, а хук с правой и нокаут. Но и факт его обнаружения это не меньший камень в огород "сухого".

Во-вторых, опять-таки, если официально подтвердится, задействование этим истребителей в боевых действиях – это очень, очень рисковый шаг. Да, это не уникальный А-50 и с горем по полам, но Су-57 производят, но всё же, их появление может говорить о нехватке современной тактической авиации, ведь даже у Су-34 и Су-35 есть свой ресурс и предел возможностей, а так же неготовности вкс рф переходить на более устаревшую авиационную технику, что может быть сопряжено в последствии с ростом потерь. В первую очередь – оставшихся пилотов.

В любом случае, тенденция негативная. Пускай Су-57 и не соответствует требованиям пятого поколения, но это современная боевая единица. Чем-то хуже, чем-то лучше Су-35, но выполнять задачи тактического уровня она способна. И командование РОВ идёт на риск, применяя её. Риск должен был быть оправдан и кто знает, какой объект должен был быть поражён при таких высоких ставках.