Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що стоїть за першим використанням найновішого російського літака

Сьогодні по ряду моніторингових каналів пройшла інформація, що над Чорним морем було зафіксовано багатофункціональний винищувач майже п’ятого покоління Су-57 із завантаженням ракет Х-69.

У цілому нині, ракета Х-69 створювалася з урахуванням Х-59МК2 насамперед саме під Су-57 – його внутрішні відсіки, прямокутної форми. А тому й не дивно, що вона може запускатися і з цього бойового літака, але… Але все ж таки є цікаве АЛЕ…

По-перше, якщо офіційно підтвердиться, що це справді був Су-57, то ми маємо гучний прецедент чергового приниження російського ВПК та руйнування міфу про "аналогов нєт!" Адже винищувач-невидимка був зафіксований, розпізнаний і супроводжувався, що, найімовірніше, і спричинило скасування виконання бойового завдання. Втратити таку розпіарену пташку над морем це не просто ляпас, а хук з правої та нокаут. Але й факт виявлення це не менший камінь у грядку "сухого".

По-друге, знову-таки, якщо офіційно підтвердиться, залучення цього винищувача до бойових дій – це дуже ризикований крок. Так, це не унікальний А-50 і з горем навпіл, але Су-57 виробляють, але все ж таки, їхня поява може говорити про брак сучасної тактичної авіації, адже навіть у Су-34 і Су-35 є свій ресурс і межа можливостей, як і про неготовність вкс Росії переходити більш застарілу авіаційну техніку, що може бути пов’язано зі зростанням втрат. Насамперед – пілотів, що залишилися.

У будь-якому разі тенденція негативна. Нехай Су-57 не відповідає вимогам п’ятого покоління, але це сучасна бойова одиниця. Чимось гірше, ніж краще Су-35, але виконувати завдання тактичного рівня вона здатна. І командування РОВ йде на ризик, застосовуючи її. Ризик мав бути виправданий і хто знає, який об’єкт мав бути вражений за таких високих ставок.