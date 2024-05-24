Бывший советник министра внутренних дел Украины – о "готовности" Путина начать переговоры

Итак, некие анонимные источники Reuters заявляют о якобы готовности Путина "заморозить" войну

Это абсолютно не так! Путин в очередной раз пытается выиграть время и затормозить поддержку Украины со стороны союзников. Также целью является срыв Международного саммита в Швейцарии (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/93323) по "Мирному плану Украины".

Цель этих "слухов" — сформировать общественное мнение о якобы готовности Путина к прекращению боевых действий и переговорам.

В это самое время Путин усиливает свой военный блок, ставит Россию на военные рейки и усиливает ВПК.

В Минобороны РФ, армии и в силовом блоке действительно началось мощное противостояние, связанное с тем, что Путин начал "чистки". И на этот период Путину, для устранения неугодных и перераспределения потоков, нужна небольшая пауза и передышка.

Он не готов отменять свои планы по Украине! Его цель – уничтожить независимость Украины!

Источник : Telegram-канал Антона Геращенко