Путину не нужны переговоры. В чем тогда цель статьи Reuters о планах "заморозить" войну - Антон Геращенко
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Бывший советник министра внутренних дел Украины – о "готовности" Путина начать переговоры
Итак, некие анонимные источники Reuters заявляют о якобы готовности Путина "заморозить" войну
Это абсолютно не так! Путин в очередной раз пытается выиграть время и затормозить поддержку Украины со стороны союзников. Также целью является срыв Международного саммита в Швейцарии (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/93323) по "Мирному плану Украины".
Цель этих "слухов" — сформировать общественное мнение о якобы готовности Путина к прекращению боевых действий и переговорам.
В это самое время Путин усиливает свой военный блок, ставит Россию на военные рейки и усиливает ВПК.
В Минобороны РФ, армии и в силовом блоке действительно началось мощное противостояние, связанное с тем, что Путин начал "чистки". И на этот период Путину, для устранения неугодных и перераспределения потоков, нужна небольшая пауза и передышка.
Он не готов отменять свои планы по Украине! Его цель – уничтожить независимость Украины!
Источник : Telegram-канал Антона Геращенко
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