Путин готов закончить войну? Reuters назвало условие, украинцы уже отреагировали

Путин, скорее, "использует нынешний успех России, чтобы оставить войну позади"

Российский президент Владимир Путин якобы "готов остановить войну" против Украины. А также начать переговоры о прекращении огня, которые будут предусматривать сохранение нынешних линий фронта,

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре российских источника. Собеседники издания заявили, что Путин готов продолжать воевать, если Киев и Запад не отреагируют на это предложение.

"Путин может воевать столько, сколько нужно, но Путин также готов к прекращению огня — к замораживанию войны", — сказал еще один из четырех собеседников, высокопоставленный российский источник, работавший с Путиным и знающий о разговорах на высшем уровне в Кремле.

Reuters пообщалось в общей сложности с пятью людьми, работающими или работавшими с Путиным на высшем уровне в политическом и деловом мире. Пятый источник не комментировал замораживание войны на нынешних линиях фронта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия якобы "открыта к диалогу для достижения своих целей и что страна не хочет вечной войны".

МИД и Минобороны Украины не ответили на вопросы.

При этом отмечается, что, по словам источников, Путин, скорее, "использует нынешний успех России, чтобы оставить войну позади".

Опираясь на свои знания о разговорах в высших эшелонах Кремля, два источника сообщили, что Путин считает, что достижений в войне на сегодняшний день "достаточно, чтобы продать победу русскому народу".

Три собеседника также сообщили, что Путин понимал, что любые новые драматические достижения потребуют еще одной общенациональной мобилизации, которой он не хотел, а один источник, знакомый с российским президентом, заявил, что его популярность упала после первой мобилизации в сентябре 2022 года. .

Кроме того, один из источников считает, что пока президент Украины Владимир Зеленский находится у власти, никакого соглашения не может состояться, если только Россия не обойдет его и не заключит соглашение с Вашингтоном.

Сообщается, что, по словам всех собеседников, фиксация в соглашении всех достижений РФ на поле боя не подлежит обсуждению.

Однако, по словам четырех собеседников, Путин был бы готов "удовлетвориться тем, что у него есть сейчас" и заморозить конфликт на нынешней линии фронта.

В сети отреагировали на "желание" Путина прекратить войну. Украинцы не сдержали эмоций, кто-то считает, что нужно выйти на границы 1991 года, а кто-то пишет, что войну нужно кончать уже.

Переговоры Украины и РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на данный момент садиться за стол переговоров с Россией нет смысла. От Кремля нельзя будет добиться добросовестных действий.

Напомним, что в апреле 2024 года Турция предложила новый проект договора, который может заморозить войну в Украине. В ответ на такую инициативу власти Украины отметили, что нет никаких альтернативных "мирных планов". Единственный вариант – полный вывод российских войск с территории Украины.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что летом 2024 может начаться "путь к справедливому миру". Он подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над тем, чтобы июньский саммит мира в Швейцарии "действительно был глобальным".

Ранее Телеграф писал, что в США высказались о возможных переговорах Украины и России.