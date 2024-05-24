Колишный радник міністра внутрішніх справ України – про "готовність" Путіна почати переговори

Отже, деякі анонімні джерела Reuters заявляють про нібито готовність Путіна "заморозити" війну.

Це зовсім не так! Путін вкотре намагається виграти час та загальмувати підтримку України з боку союзників. Також метою є зрив Міжнародного саміту у Швейцарії за "Мирним планом України".

Мета цих "чуток" — сформувати громадську думку про нібито готовність Путіна до припинення бойових дій та переговорів.

У цей час Путін посилює свій військовий блок, ставить Росію на військові рейки і посилює ВПК.

У Міноборони РФ, армії та в силовому блоці справді почалося потужне протистояння, пов'язане з тим, що Путін почав "чистки". І на цей період Путіну, для усунення неугодних та перерозподілу потоків, потрібна невелика пауза та перепочинок.

Він не готовий скасовувати свої плани щодо України! Його мета – знищити незалежність України!

Джерело: Telegram-канал Антона Геращенка