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Путіну не потрібні переговори. У чому тоді ціль статті Reuters про плани "заморозити" війну - Антон Геращенко

Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 24 травня 2024, 17:26

Колишный радник міністра внутрішніх справ України – про "готовність" Путіна почати переговори

Отже, деякі анонімні джерела Reuters заявляють про нібито готовність Путіна "заморозити" війну.

Це зовсім не так! Путін вкотре намагається виграти час та загальмувати підтримку України з боку союзників. Також метою є зрив Міжнародного саміту у Швейцарії за "Мирним планом України".

Мета цих "чуток" — сформувати громадську думку про нібито готовність Путіна до припинення бойових дій та переговорів.

У цей час Путін посилює свій військовий блок, ставить Росію на військові рейки і посилює ВПК.

У Міноборони РФ, армії та в силовому блоці справді почалося потужне протистояння, пов'язане з тим, що Путін почав "чистки". І на цей період Путіну, для усунення неугодних та перерозподілу потоків, потрібна невелика пауза та перепочинок.

Він не готовий скасовувати свої плани щодо України! Його мета – знищити незалежність України!

Джерело: Telegram-канал Антона Геращенка

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Теги:
#Україна #Війна з РФ #Перемовини #Володимр Путін