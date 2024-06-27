По словам блогера, может существовать угроза того, что корейцы займутся восстановлением не гражданских объектов, а укреплений для армии РФ

Продолжение об отправке инженерных подразделений Северной Кореи в Донецк. Стало ясно, что именно было источником информации.

Это был репортаж корейского кабельного телеканала TV Chosun. Это один из четырех крупнейших кабельных телеканалов, уважаемые медиа, поэтому вряд ли они это просто выдумали. Что было в репортаже?

Анонимный источник в правительстве Южной Кореи заявил, что "ожидается, что Северная Корея направит в Донецк большие инженерные силы уже в следующем месяце. Цель состоит в том, чтобы восстановить город, разрушенный в боях".

Далее телеканал рассказывает, что для прикрытия отправки военнослужащих используется ряд фирм из Северной Кореи. В частности, "Намган Констракшн". Но это только прикрытие, потому что, например, один из директоров Намгана полковник. И все работники компании – это армейцы. Достаточно логично, о деятельности Намгана, например, в Кувейте много информации. В Кувейт только Намган отправил 3200 работников.

Но даже в Южной Корее воспринимают такую деятельность Ким сугубо, как средство заработать валюту. Более того, сам телеканал в своем сообщении доказывает, что отправленные под видом строителей будут именно военные, и это считает аргументом. Доказывать, что войска Кимов будут участвовать в боевых действиях, телеканал даже не пытается. Просто говорят, что это военные и используют именно это, чтобы привлечь внимание к сотрудничеству России и Кимов.

Что мы можем сказать. Донецк не так уж развален войной, чтобы нужна была помощь Кимов в его восстановлении. Возможно, в виду имели не Донецк, а Donetsk region, и на самом деле корейцев отправят в Мариуполь, например. Который Россия все еще не может отстроить после того, как сама сравняла с землей. В таком случае для нас нет особых проблем. Пусть отстраивают.

Проблема возникает в случае, если Кимы усиливают не гражданское строительство. А именно строительство инженерных военных сооружений. Но здесь усиление будет не столь уж значительно, потому что именно военные инженеры в России, к сожалению, достаточно эффективны и так. Хотя возможно речь об оборудовании артиллерийских складов, и в таком случае нужно будет смотреть на эффективность атакамсов.

Больше проблема возникает в случае, если Ким под прикрытием инженеров отправит в РФ своих военных в товарном количестве. Для Кима в общем-то это не очень выгодно, людей у него не так уж много, впереди война и армия нужна самому. Одно дело отправить инженерный полк строить склады в тылу. По строящемуся составу ракету не бросят, смысла нет.

Другое дело отправить дивизию на передок. Будут потери.

Во-первых, вопрос кто и как будет этой дивизией управлять. Дивизию передадут в подчинение гш рф? Ким такого не допустит, свою армию он никому не подчинит. В Кувейте рабочие жили под плотным наблюдением комиссаров. Отдать свою армию под РФ при паранойе Кимов? Сложно поверить. А если дивизия будет действовать отдельно, то это какая-то странная задача типа держать какой-то участок фронта. На которой никого, кроме корейцев, не будет. Ну, такое.

Во-вторых, обеспечение. В целом дивизия перемещается с собственным оружием и техникой, они русского и даже английского не знают. Пересадить корейцев на русскую технику так просто не получится. Соответственно это перемещение именно воинской части, оборудования нового ППД, какой-то выделенный участок фронта, на котором соответственно вся корейская радиосвязь и корейская техника с корейскими пушками. Это очень легко будет увидеть и проследить.

В-третьих. А зачем Киму тогда это скрывать, если он отправляет своих армейцев вонзаться в другую страну? Санкции больше не станут. О победах Ким расскажет, даже если все до одного его военнослужащие поймают головой сброс с дрона. К примеру Ким рассказывает, что его спортсмены выиграли чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 году. Если бы Ким отправлял войска, он бы это не скрывал. Пахали бы со всех радиоточек о том, как два братских народа борют американскую гидру. Ничего себе, армия Кимов действует в Европе, такого ни отец, ни дед не достигал. А Ин смог. Мощное заявление для пропаганды. Но ничего такого мы не видим, при том что об успехах своих, например ракет, Ким рассказывает очень хорошо.

Потому я все же думаю, что Ким просто зарабатывает бабло, а не отправляет своих бойцов на передок. В ответ Сеул использует это для привлечения мира к своим проблемам. Отдельно показывая, что это отправка военных. Ну и для того чтобы развязать себе руки в действиях против России, надеюсь. Для нас это хорошо.

Буду следить за этой темой.