В Пентагоне жестко отреагировали: КНДР может отправить в Украину свои войска, обозреватель рассказал, какие именно

Могут узкими программами перемещаться в Украину

Военные Северной Кореи могут появиться в Донецкой области уже в течение месяца. Речь об инженерных подразделениях, которые будут направлены во временно оккупированный областной центр области. Напомним, 19 июня, во время своего визита в КНДР, российский диктатор Владимир Путин говорил о том, что солдаты Северной Кореи не будут участвовать в войне в Украине.

О привлечении военных из КНДР сообщил немецкий обозреватель Юрген Наудитт со ссылкой на отчет Министерства обороны США. Сообщение было сделано в сети X (Twitter).

"Центральная военная комиссия Северной Кореи объявила, что Северная Корея объединит свои вооруженные силы с российскими военными. А в рамках военного альянса между Северной Кореей и Россией инженерное подразделение северокорейской армии будет направлено в Донецк в Украине", — говорится в отчете Минобороны США, пишет Наудитт.

"Путин всегда лгал и будет лгать. Как сейчас отреагирует Запад?" — спрашивает немецкий обозреватель.

Также Наудитт отметил тот факт, что не нужно недооценивать армию Северной Кореи.

"Для всех, кто говорит, что Северная Корея воюет рогатками и тому подобное: у Северной Кореи одна из крупнейших армий в мире с примерно 1,3 миллионами активных солдат", — подчеркнул немецкий аналитик.

В то же время представитель Пентагона Пат Райдер во время брифинга 25 июня выразил сомнения в целесообразности такого решения для самой Северной Кореи.

"Если бы я отвечал за северокорейский военный персонал, я бы поставил под сомнение решение отправлять свои силы как пушечное мясо в незаконную войну против Украины — мы видели, какие потери понесут российские силы", — сказал он.

Подобное мнение высказал и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. В комментарии 24 каналу он отметил, что северокорейские военные могут узкими программами перемещаться в Украину. Россия по секторам будет бросать их в бой, но они будут "пушечным мясом".

"Это не воины, которые могут вести полномасштабные или отдельные военные операции", — сказал Маломуж.

Напомним, российский диктатор совершил визит в Пхеньян неделю назад, 18 июня. Лидер России и Северной Кореи подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и сделали ряд заявлений.