За словами блогера, може існувати загроза того, що корейці займуться відбудовою не цивільних об'єктів, а укріплень для армії РФ

Продовження про відправку інженерних підрозділів Північної Кореї у Донецьк. Стало зрозуміло, що саме було джерелом інформації.

Це був репортаж корейського кабельного телеканалу TV chosun. Це один з чотирьох найбільших кабельних телеканалів, поважне медіа, тому навряд чи вони це просто видумали. Що було у репортажі?

Анонімне джерело в уряді Південної Кореї заявило, що "Очікується, що Північна Корея направить до Донецька великі інженерні сили вже наступного місяця. Мета полягає в тому, щоб відновити місто, зруйноване в боях".

Далі телеканал розповідає, що для прикриття відправки військовослужбовців використовується низка фірм з Північної Кореї. Зокрема "Намган Констракшн". Але це тільки прикриття, бо, наприклад, один з директорів Намгана полковник. І всі працівники компанії це армійці. Достатньо логічно, про діяльність Намган, наприклад, у Кувейті багато інформації. В Кувейт тільки Намган відправив 3 200 працівників.

Але навіть в Південній Кореї сприймають таку діяльність Кімів суто, як засіб заробити валюту. Більш того сам телеканал у своєму повідомленні ДОВОДИТЬ, що відправлені під виглядом будівельників будуть саме військові, і це вважає аргументом. Доводити що війська Кімів будуть брати участь у бойових діях телеканал навіть не намагається. Просто кажуть, що це військові й використовують саме це, аби привернути увагу до співробітництва рф та Кімів.

Що ми можемо сказати. Донецьк не так вже й розвалений війною, щоб потрібна була допомога Кімів у його відбудові. Можливо на увазі мали не Донецьк, а Donetsk region, і насправді корейців відправлять у Маріуполь, наприклад. Який росія все ще не може відбудувати після того, як сама зрівняла з землею. В такому випадку для нас нема особливих проблем. Нехай відбудовують.

Проблема виникає у випадку, якщо Кіми підсилюють не цивільне будівництво. А саме побудову інженерних військових споруд. Але тут підсилення буде не таке уже значне, бо саме військові інженери у рф, на жаль, достатньо ефективні й так. Хоча можливо мова про обладнання артилерійських складів, і в такому випадку треба буде дивитися на ефективність атакамсів.

Більше проблема виникає у випадку, якщо Кім під прикриттям інженерів відправить до рф власних військових у товарній кількості. Для Кіма загалом це не дуже вигідно, людей в нього не так вже й багато, попереду війна й армія потрібна самому. Одна справа відправити інженерний полк будувати склади у тилу. По складу, який ще будується, ракету не кинуть, сенсу нема.

Інша справа відправити дивізію на передок. Будуть втрати.

По-перше, питання хто і як буде тією дивізією керувати. Дивізію передадуть у підпорядкування гш рф? Кім такого не допустить, свою армію він нікому не підпорядкує. У Кувейті робітники жили під щільним наглядом комісарів. Віддати свою армію під рф при параної Кімів? Складно повірити. А якщо дивізія буде діяти окремо, то це якась дивна задача, типу тримати якусь ділянку фронту. На якій нікого окрім корейців не буде. Ну таке.

По-друге, забезпечення. Загалом дивізія переміщується з власною зброєю та технікою, вони російської та навіть англійської не знають. Пересадити корейців на російську техніку так просто не вийде. Відповідно це переміщення саме військової частини, обладнання нового ППД, якась виділена ділянка фронту, на якій відповідно весь радіозв’язок корейською і корейська техніка з корейськими гарматами. Це дуже легко буде побачити та простежити.

По-третє. А навіщо Кіму тоді це приховувати, якщо він відправляє своїх армійців вонзатися в іншу країну? Санкції більшими не стануть. Про перемоги Кім розкаже, навіть якщо всі до одного його військовослужбовці зловлять головою скид з дрона. Для прикладу Кім розповідає що його спортсмени виграли чемпіонат світу з футболу у Бразилії у 2014 році. Якби Кім відправляв війська, він би це не приховував. Орали б з усіх радіоточок про те як два братніх народи борють американську гідру. Нічого собі, армія Кімів діє у Європі, такого ані батько, ані дід не досягав. А Ин зміг. Потужна заява для пропаганди. Але нічого такого ми не бачимо, при тому, що про успіхи своїх, наприклад ракет, Кім розповідає дуже добре.

Тому я все ж думаю, що Кім просто заробляє бабло, а не відправляє своїх бійців на передок. У відповідь Сеул використовує це для привертання уваги світу для своїх проблем. Окремо показуючи, що це відправка саме військових. Ну і для того аби розв’язати собі руки в діях проти рф, сподіваюсь. Для нас то добре.

Буду слідкувати за цією темою.