Войска КНДР на Донбассе: аналитик рассказал, чем могут помогать северокорейцы оккупантам

Северокорейцы большие профи в сооружении оборонных конструкций

В сети появилась информация о том, что КНДР может отправить на оккупированные территории Украины своих военных. Если это произойдет, то они скорее всего займутся сооружением укреплений.

Такую мысль высказал военный аналитик и офицер армии Израиля Игаль Левин в своем telegram-канале. По его словам, северокорейцы являются большими специалистами в этом деле.

"Если это окажется правдой, то я даже знаю, чем они займутся — строительством укреплений, туннелей и других пехотных муравейников", — отметил Левин.

Аналитик утверждает, что КНДР уже помогала Ирану и движению "Хезболла" подготовить обширную сеть тоннелей в Ливане.

Как сообщалось ранее, информацию о намерении Северной Кореи направить своих военных на помощь российским войскам в Украине впервые была обнародована немецким обозревателем Юргеном Наудиттом, который сослался на отчет Министерства обороны США. В частности он отметил, что инженерное подразделение КНДР планируют отправить в Донецк.

Вместе с тем, в Пентагоне сообщили, что не видят смысла для КНДР в таком разворачивании, поскольку скорее всего эти инженеры станут "пушечным мясом".

Напомним, российский диктатор совершил визит в Пхеньян неделю назад, 18 июня. Там он подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и сделали ряд заявлений.

Как известно Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР в июле 2022 года, после того, как Пхеньян признал "независимость" оккупированных россиянами частей Донецкой и Луганской областей.