КНДР уже передала России более полутора миллиарда снарядов — WP

Журналисты оценили объемы военных поставок за полгода

Северная Корея (КНДР), которую недавно посетил "президент" России Владимир Путин, за полгода могла передать РФ около 1,6 миллиона артиллерийских боеприпасов. С августа 2023 года по январь 2024-го в российские порты поступило более 74 тысяч метрических тонн взрывчатки.

Вес этих грузов эквивалентен 1,6 миллиону артиллерийских снарядов, которые Россия использует в войне против Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post, журналисты которого проанализировали данные, полученные некоммерческой организацией по глобальной безопасности C4ADS.

КНДР передала России 1,6 млн артиллерийских боеприпасов

Издание пишет, что Северная Корея направила РФ за полгода более 74 тысяч метрических тонн взрывчатки. Грузы поступили в два порта на Дальнем Востоке.

Далее этот груз был распределен по 16 объектам. Они находятся преимущественно на западе страны, недалеко от границы с Украиной.

В документации было написано, что эти грузы являются взрывчатыми веществами. Однако на объектах, куда их доставляли, писали о принятии боеприпасов.

Как отмечает источник, это может означать истощение в России запасов собственных снарядов. Поэтому она полагается на союзников. Наибольшую помощь РФ получает именно от Северной Кореи. Кроме артиллерийских боеприпасов, КНДР передавала ракеты. Россия запустила 50 северокорейских ракет по Украине, однако большинство из них оказались бракованными.

Напомним, Путин лично посетил Северную Корею и встретился с Кимом Чен Ином. Они обсудили двустороннее сотрудничество и договорились углублять партнерство. В частности, они подписали документ о стратегическом партнерстве.

После этого в Южной Корее вызвали российского посла. Ему объявили протест и заявили, что подписанный договор нужно расторгнуть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Южная Корея может передать военную помощь Украине. Советник офиса президента этой страны рассказал, в каком случае это решение будет окончательным.