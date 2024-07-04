Журналист, блогер и бывший нардеп специально для "Телеграфа" объяснил задачи украинской дипломатии

В США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом. Байден выглядел старым и уставшим. Он говорил разумные вещи. Трамп плел чепуху и небылицы, но — уверенно и дерзко. Трамп выиграл дебаты, по мнению подавляющего большинства американцев. Доноры Демократической партии взволнованно заговорили о целесообразности замены кандидата, потому что "дед уже не годится".

Но такое решение может принять только сам Джо Байден. И он уже сказал, что остается в гонке, несмотря ни на что. Тем более что результаты дебатов почти никак не повлияли на симпатии избирателей. Америка поделена и поляризована так же, как и весь современный мир. Все свой выбор давно сделали.

Байдену — 81, Трампу — 78. Это "политбюро ЦК КПСС" времен позднего Брежнева. Старцы. Геронтократия.

Какой-то злобный человек в Facebook написал: "Большой позитив этих дебатов состоит в том, что оба кандидата во время дебатов не ходили "под себя".

А писатель Андрей Бондарь написал: "Якщо максимально цинічно оцінити результати президентських дебатів у США, єдине, чому можна б було щось по-серйозному закинути, є занадто високий рівень американської медицини загалом і геріатрії як її провідної галузі зокрема, і лише потім — громадянському суспільству, що добровільно погодилося вибирати між двома бадьорими сенільними пенсіонерами, які зібралися жити і правити вічно".

Да, Америка уже не та. Особенно это касается республиканцев. Где те "ястребы"? Где те "антисоветчики"? Где крестовые походы на коммунистическую орду?

Спрашиваю у Даниила Лубкивского (Даниил — профессиональный дипломат и эксперт по международным вопросам): куда девались настоящие республиканцы?

Даниил говорит: они всегда были такими! Это мы почему-то запомнили Эйзенхауэра, Никсона, Рейгана. И рассматриваем политическую историю США через призму их биографий. Но это скорее исключения, а не правило. Республиканцы – изоляционисты, консерваторы. Европа — это какой-то далекий край, который их не очень-то касается. Пусть они хоть поубиваются там… Уже не говоря о какой-то "экзотической" Украине на пересечении культур, материков и цивилизаций…

Да и демократов это тоже касается. Черчиллю было труднее уговорить Рузвельта на открытие "второго фронта", чем Украине Байдена на F-16.

Впервые в истории США украинская тема стала главной на выборах президента США. Впервые в истории мы так переживаем эти выборы. Времена такие.

Очень возможно, что на выборах президента США победит Трамп. И мы этого боимся.

Но не все так страшно. Во-первых, в США существует целая система институциональных предосторожностей и барьеров, которые не позволяют одному человеку изменить целый курс такой страны, как США. А во-вторых, мы не можем прогнозировать поведение Трампа, потому что он и сам пока не знает, что будет делать.

Трамп говорит о том, что большая и полная победа Украины не желательна. Трамп говорит, что Украине придется уступить часть территорий. Трамп говорит, что он договорится с Путиным и закончит войну в один день. Трамп говорит, что расширение НАТО аж по Украину — не нужно.

Трамп видит главным врагом Китай.

С другой стороны, Трамп говорит, что военная помощь Украине не только не будет прекращена, но и будет усилена. Трамп говорит, что он принудит Путина к миру.

Трампа трудно в чем-то убедить, но его можно разозлить. Трампу нужно показать, что Путин считает его дураком, которым можно манипулировать. Нам нужен разъяренный Трамп. Это задача дипломатии. И не только нашей, но и европейской.

Уже сегодня в Европе идут серьезные разговоры о том, как уберечься от победы Трампа и сохранить военную помощь Украине в тех объемах, которые нам необходимы.

Сегодня как раз 4 июля, День независимости США. Им 248 лет. А нам скоро — только 33.

США как-то все пропетляют, пройдут, выдержат. Мы — тоже.

Кто бы там ни победил на выборах президента США, нам своє робить, нам своє робить!

Мы свято верим в силу всяких аббревиатур. США, НАТО, ЕС… Наша вера, наша сила, наша надежда, прежде всего — ВСУ!