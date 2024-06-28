Директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма", эксперт-международник Александр Краев о дебатах Трампа и Байдена

Честно? Это было депрессивно, даже очень. Несмотря на очень низкую планку для обоих кандидатов, несмотря на подготовку, несмотря на ожидаемые вопросы и очень удачные пасы от модераторов каждому из кандидатов, это просто было очень разочаровывающим.

Начнём с самого начала — какие были ожидания от обоих кандидатов? Фактически это базовый уровень самосознания и нормальности. Такой тест профпригодности для должности (но должности какого-то низового уровня, а-ля вступление в детсад политики). От Трампа ожидалось, что он "сыграет нормального и спокойного" политика, не будет кричать и ссориться (цитата от Fox News). От Байдена ожидание было того же уровня, но физиологическое — что он не уснет, будет стоять прямо, будет держать мимику, будет "в ударе" на ответах (цитата уже от CNN).

В результате Трамп выходил из себя, кричал иногда, молол часто чушью и очень много врал, даже для него много. А дядя Джо говорил иногда не в тему, иногда переключался с темы на тему, слишком часто не заканчивал предложение, был непоследовательным и даже визуально уставшим. То есть оба с задачей не справились.

По тематическому насыщению – как мы с Вами и ожидали. Миграция, инфляция, аборты (здесь Байден, стоит сказать, профукал лучший свой шанс задавить оппонента), Украина, конечно же, и сдерживание россии (здесь оба были удивительно плюс-минус адекватны, Трамп даже осудил "мирный план" путина). Однако по информационному и нарративному насыщению ни один из них не показал реального класса — один из-за усталости, другой из-за лжи.

Поэтому вердикт будет следующим: Трамп выглядел активнее, младше и в чем-то даже посильнее, это факт. Однако он же и лгал, и манипулировал, и не смог понравиться независимым. Байден не смог выполнить свою базовую задачу — "не выглядеть столь старым", поэтому все остальное для него утонет в этом нарративе.

Источник: пост Александра Краева в Facebook