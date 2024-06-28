"Я знаю, что уже не молодой": Байден признал, что провалил дебаты с Трампом

Несмотря на неудавшиеся прения, Байден настроен на победу

Президент США Джозеф Байден признал, что очень плохо провел дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом. При этом Байден заявил, что не собирается сниматься с предвыборной гонки.

Об этом он сказал 28 июня на предвыборном митинге в Северной Каролине, сообщает Reuters. Байден сказал, что он знает, "как говорить правду".

"Скажу очевидное: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так сложно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", – отметил он.

Байден добавил, что он не собирается сниматься с выборов и нацелен на победу. В частности здесь, в Северной Каролине,

"Я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Ставки слишком высоки", – добавил президент.

В Соединенных Штатах Америки (США) 28 июня прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Джозеф Байден и Дональд Трамп – главные конкуренты осенних соревнований – высказали свои позиции на разные темы: экономики, миграции, запрета абортов, конфликта в Газе. Не забыли они и о войне в Украине.

Дональд Трамп набрал 67% голосов против 33% у Джо Байдена. Примечательно, что Трамп был более готов к дебатам, чем Байден. Действующий президент регулярно не отвечал на вопросы ведущих, апеллируя, независимо от вопроса, к своей предвыборной повестке дня, касающейся прежде всего ситуации с незаконной миграцией и ситуацией на южной границе.