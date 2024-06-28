Трамп против Байдена. Под угрозой не только Украина

Приблизительно 8 из 10 американских избирателей говорят, что дебаты Трампа и Байдена не повлияли на их выбор.

Последний раз Дональд Трамп и Джо Байден встречались в 2020 году, так же в ходе теледебатов. Тогда взвешенному демократу удалось одержать незначительную, но все же победу над эмоциональным республиканцем. Вслед за этим Байден победил Трампа и на выборах. Однако в этом году дебаты, похоже, прошли не в пользу 46-го президента США.

"Телеграф" рассказывает подробнее, как прошел словесный поединок заядлых оппонентов, и что говорили об Украине.

Возраст Байдена дает о себе знать?

Разительный контраст ощущался с первых минут, когда оппоненты вышли к подиумам на сцене. Красный агрессивный цвет галстука, резкие движения и мимика 78-летнего Дональда Трампа с одной стороны, синий спокойный цвет галстука и медленные жесты 81-летнего Джо Байдена — с другой. Их разница в возрасте небольшая, но ощутимая.

Этот вечер не закончился хорошо для Байдена. "Он говорит правильные вещи, но, черт, он стар, и ему становится сложнее довести мысль до конца", — подытожил один из комментаторов под трансляцией.

По некоторым данным, Байден еще не поправился от подхваченной простуды, и отсюда охриплость голоса и забывчивость, на которые не могли не обратить внимание зрители в первые же минуты телевстречи. Эти дебаты должны были развеять тревоги о возрасте и неспособности демократа потянуть еще один президентский срок, и, кажется, произошло наоборот.

Трамп, упорный и с наглой улыбкой, не упускал возможности уколоть Байдена, когда тот выражался неясно. Прошло около десяти минут дебатов, когда президент замер на несколько секунд, прежде чем по ошибке выпалить, что он "победил программу медицинского страхования".

"Победил до смерти", — пошутил Трамп.

Когда в дальнейшем Байден допустил словесную ошибку, отвечая на вопрос о проблемах на границе и иммиграции, Трамп заметил: "Я не знаю, что он сказал в конце предложения. Но, думаю, он и сам не знает", продолжив говорить о своем.

Выступление действующего президента заставило демократов обеспокоиться настолько, что возник вопрос: поддерживать ли его кандидатуру на национальной конвенции в Чикаго в августе или искать ему замену? Впрочем, многие соратники главы Белого дома стали в его защиту.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что хотя президент Байден имел "медленное начало", он "сильно закончил". И отметила: 90-минутное выступление не должно затмить три с половиной года его работы, когда столько поставлено на кону.

Сам 46-й президент считает, что справился хорошо. Но каково мнение американцев? По данным экспресс-опроса CNN, около 8 из 10 избирателей говорят, что дебаты не повлияли на их выбор. При этом рейтинг восприятия Байдена упал на 6% по сравнению с подобным опросом до дебатов; а рейтинг восприятия Трампа вырос на 3%. 67% опрошенных зрителей признали, что в дебатах победил республиканец.

Хотя сложно назвать победой поток часто манипулятивных и ложных заявлений из уст Трампа.

Трамп думает, что знает Путина

С ходом дебатов Байден становился более резким в своих высказываниях, в частности относительно агрессии России против Украины. Трамп традиционно заявил: будь он президентом, Путин не напал бы на Украину. Лишь когда модератор Дана Бэш два раза повторила первоначальный вопрос, считает ли экс-президент "мирные условия" Путина приемлемыми, он, слегка качая головой, признал: "Нет".

Впрочем, заявил, что ничто иное как ситуация с Афганистаном, побудила российского диктатора воплотить его "мечту" и вторгнуться в Украину.

"Это была его мечта. Я разговаривал с ним об этом", — сказал республиканец.

Байден встречно обвинил оппонента в том, что поведение Трампа побудило Путина к атаке. И резонно напомнил, что глава Кремля – военный преступник, и он не остановится на Украине, а может пойти дальше – на Польшу и другие страны НАТО. Некстати среди перечня стран Байден упомянул и Беларусь, которая уже давно попала в зависимость от РФ.

Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну — на этот раз не через 24 часа, а "до вступления в должность 20 января". И хотя открыто он это не сказал, среди строк читалось, что часть его плана заключается в уменьшении финансовой поддержки Киева.

"[Байден] дал 200 миллиардов долларов Украине. Это очень много денег. Я не думаю, что когда-нибудь было что-то подобное. Каждый раз, как Зеленский приезжает в эту страну, он едет с 60 миллиардами долларов. Он лучший продавец всех времен, — сказал Трамп. — Я урегулирую эту войну между Путиным и Зеленским как избранный президент еще до вступления в должность 20 января. Я урегулирую эту войну, и я урегулирую это быстро".

Согласитесь, довольно странно, когда президента страны, на которую напали, называют продавцом, а агрессора и диктатора чуть ли не мечтателем.

Наконец Трамп вообще выразил убеждение, что "Украина не выиграет войны, потому что заканчиваются люди". По сути ничего нового республиканец не сказал, но то, что его риторика не меняется — уже плохая новость для нас.

Экспрезидент продолжает сыпать обвинениями в сторону европейских партнеров в контексте украинской поддержки. Ошибочно Трамп заявил, что США предоставили Украине больше помощи, чем европейские страны вместе взятые.

На самом деле, до апреля 2024 года Европейский Союз и отдельные европейские страны выделили Украине в общей сложности около 190 миллиардов долларов в форме военной, финансовой и гуманитарной помощи, по сравнению с примерно 106 млрд долларов, выделенными США.

Много лжи

Конечно, кроме внешней политики, много внимания было уделено внутренним вопросам Штатов. "Количество прозвучавшей лжи было поразительным", — резюмирует издание The Hill. Джо Байден, к примеру, утверждал, что ограничил стоимость инсулина для пожилых людей на уровне 15 долларов за инъекцию, тогда как фактическое ограничение составляет 35 долларов в месяц.

Дональд Трамп заявил, что демократы хотят поднять налоги в четыре раза. На самом же деле Байден хочет предотвратить повышение налогов для тех, кто зарабатывает менее 400 тыс долларов, а это подавляющее большинство налогоплательщиков.

Байден пытался завести разговор о событиях 6 января 2021 года, когда группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, пытаясь сорвать утверждение победы демократа на президентских выборах. После штурма стало известно о гибели пяти человек, в частности офицера полиции. Летом 2023 года Трампу были предъявлены обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках дела о попытках отменить результаты выборов.

Трамп пытался "съехать" с темы и уверял, что призывов к мятежу в его речи к поклонникам не было. И что он говорил, что люди пойдут к Капитолийскому холму "мирно и патриотично".

Но не упомянул, что также сказал своим сторонникам, что у них "больше не будет страны", если они не пройдут маршем в Капитолий и не будут "бороться изо всех сил" против "сфальсифицированных" выборов.

Наверное, самый эмоциональный момент дебатов случился, когда Трамп обвинил Байдена в том, что тот не заботится о ветеранах. Это задело президента за живое.

"Мой сын служил в Ираке", — ответил Байден, имея в виду своего старшего сына Бо. "Он жил рядом с ямами для сжигания отходов. Он вернулся с глиобластомой… Он [Трамп] назвал ветеранов лохами и лузерами. Мой сын не был лузером. Он не был лохом. Ты лузер. Ты лох".

Бо Байден умер от рака мозга в 2015 году, вероятно, от влияния токсичных ям для сжигания отходов во время службы в Ираке.

Трамп отрицал, что когда-нибудь называл погибших ветеранов "лохами и лузерами", заявив, что цитата придумана. Однако бывший глава штаба Трампа Джон Келли ранее подтвердил, что экс-президент действительно так называл погибших ветеранов.

Но оставив в стороне эмоции, на самом деле эти дебаты порождают еще большее беспокойство по поводу будущего США, и от того — мирового порядка. Результаты выборов в ноябре запустят "эффект бабочки", который едва ли не больше всего почувствует Украина.

И если традиционно дебаты не сильно влияют на ход предвыборных кампаний, эти могут впервые запустить цепочку непредвиденных событий. Следующая встреча политических оппонентов в прямом эфире намечена на 10 сентября.

Ранее "Телеграф" собрал главные цитаты из дебатов Байдена и Трампа.