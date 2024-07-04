Однако исследователи говорят, что дебаты не особо повлияли на общественное мнение

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп весьма жесто высказался в адрес своего соперника Джо Байдена после президентских дебатов, состоявшихся на прошлой неделе. Бывший президент назвал нынешнего "развалившейся кучей д*рьма", балансирующей на грани "выхода из гонки".

Слова одиозного республиканца попали на видео, которое распространилось в сети. Подробности сообщили в The Daily.

"Я пнул эту старую, сломанную кучу д*рьма", — заявил Трамп.

На кадрах он заявляет, что вывел Байдена из президентской гонки: "Это значит, что у нас есть Камала [Харрис — ред.,]… Но можете ли вы представить себе этого парня [Байдена], имеющего дело с Путиным и председателем КНР, этим жестоким человеком?".

Напомним, что предвыборные дебаты в США показали весьма неутешительные результаты для кандидата от демократов Джо Байдена. Однако на общую картину избирательных симпатий это повлияло мало.

Согласно отчету исследовательской группы Ipsos, которая провела опросы общественного мнения, Байден все еще остается лидером, хотя и потерял часть поддержки.

Действующий президент США имел до дебатов симпатии 48,2% избирателей, а после — 46,7%. Его оппонент республиканец Дональд Трамп хоть и выступил более уверенно, но рейтинг его поддержки вырос лишь с 43,5% до 43,9%.

Ранее "Телеграф" писал, что редакционная коллегия The New York Times после дебатов заявила, что Трамп представляет угрозу для демократии, а потому призвала Байдена снять свою кандидатуру, поскольку действующий президент США "уже не тот человек, которым он был четыре года назад".

После этого в СМИ появились сообщения о том, что Байден может снять свою кандидатуру, если это решение поддержат его близкие.