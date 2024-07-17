Военный аналитик рассказал, как Украине добиться веса в мировом сообществе в нынешних реалиях

В ленте одним за одним выскакивают посты уважаемых людей по поводу баланса ценностей и интересов в контексте современных угроз. И как с этим жить. Тема на самом деле очень серьёзная. Для начала примеры, как живут другие, высокодуховные глубокоценностные цивилизованные люди.

1.17 июля 2014 года (ровно 10 лет назад) российский экипаж российского "Бука" сбил гражданский самолёт МН17. Все информированные лица (в т.ч. – голландское правительство) ни на секунду не сомневались, кто виновник. Судебный процесс и его половинчатый результат все помнят.

Одновременно с этим:

• Почти 10 лет в Нидерландах удерживали коллекцию украинских музейных экспонатов из Крыма. Причины были условно формальные, но от всей этой истории сквозило нежеланием голландцев ссориться с Москвой. Тем более, что в Амстердаме прекрасно работал филиал Эрмитажа. А в феврале (!) 2022 года Эрмитаж ещё планировал общеевропейский проект, посвященный Петру І. Проект должен был закончиться пафосным мероприятием в Амстердаме.

• 5 дней назад (спустя 9 лет!) суд оштрафовал голландскую компанию, которая в 2015-2016 гг., т.е. – после МН17, помогала россиянам строить мост в оккупированный Крым. Не так давно легонько поругали немцев, поставлявших турбины в Крым. Т.е., это подход такой.

Нидерланды — импортёр №1 из России в ЕС по итогам 2023 года, используются как юрисдикция для регистрации компаний и т.д. И это те же Нидерланды, которые оказывают нам реально большую помощь…

Нагляднейший пример, что принцип "ЭТО ДРУГОЕ" является абсолютно легитимным. И не надо стесняться его включать, когда есть необходимость.

2. В 2021-2022 году случился яркий скандал между Австралией и Францией по поводу контракта на строительство подводных лодок. Австралийцы сначала заказали французских лодок на $63 млрд, а потом "их передумали".

В итоге лодки будут американо-британскими. Также США и Британия будут посылать в Австралию свои лодки для патрулирования и защиты (подразумевается – от Китая). Австралия договорилась о выплате Франции компенсации в размере 555 млн евро, но осадок остался.

Имеем иллюстрацию принципа "концепция поменялась". Т.е., менять концепцию по ходу – вообще не стыдно. Главное – иметь ресурс это сделать.

3. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мой самый любимый принцип и пример в эту тему.

Закон об иностранных агентах.

В США инсталлировано жесточайшее законодательство, призванное исключить нежелательное влияние внешних игроков на принимающих решения лиц и политику в целом. Более того, активно прививается мысль, что даже думать в этом направлении – травматично.

Недавно был пример с изданием "Тексты", которые сделали правильный и абсолютно невинный материал о, мягко говоря, спорном поведении ряда американских фигурантов. Что спровоцировало лавину давления в ответ.

Попробуйте организовать в ФБ/Гугле кампанию критики какого-то американского политика извне. Или даже изнутри США, но в интересах кого-то внешнего (по поводу какого-то внешнего вопроса). Моментально прочувствуете всю гамму противоречивых чувств. То, что делают США – бесконечно мудро. Так и надо. Это и есть национальный суверенитет в концентрированном виде.

Мечта для украинского государства — делать не то, что советуют США или другие уважаемые партнёры, а то, что они сами делают в аналогичных ситуациях. Без оглядки на чье-либо бормотание. Верю, это время наступит.

Практика показывает, что ценности очень важны. Они работают. Но лишь в той степени, в которой ты можешь их обеспечить.

Не стыдно быть двуличным, изворотливым, гибким в плане обещаний, если ты можешь выдержать давление или дать отпор. Тогда можно. Тогда есть мотивация выстраивать предсказуемые доверительные отношения. Необеспеченные ценности превращаются в посмешище.

Нет другого пути к разговору на языке ценностей, кроме наращивания внутренней силы и превращения её в островки суверенитета, объединения островков в какую-то опору. Тогда будут принимать всерьёз.