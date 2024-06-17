Бывший советник министра обороны Украины обратил внимание на некоторые нюансы Глобального саммита мира и в чем на самом деле ценность этой конференции

Саммит мира. Два момента, которые мне кажутся важными, но пока не до конца раскрыты (либо не встретилось).

1. В плане организации – это протокольно-логистический подвиг. Ибо саммит оказался действительно мировым. Втиснуть его после сложных выборов в Европе, встык к саммиту Ж7 и накануне Курбан-Байрама – это очень сильно. Плюс было видно, что буквально накануне докрутили и обеспечили присутствие нескольких знаковых стран. Так что без всяких оговорок надо отдать должное нашим дипломатам и всем, кто обеспечивал мероприятие.

2. Основной результат саммита уже сейчас – в возможностях, которые он порождает. Ибо встреча в таком формате и с такой повесткой нужна не только Украине. Иначе не было бы такой явки.

Формально рассматривалось три вопроса. Обмен пленными – это важно для нас, чтобы в фокусе были люди.

Но основное содержание и подоплёка, ради которой все и собрались – это "продовольствие" (читай – гарантии свободы судоходства) и "ядерная безопасность" (читай – новые правила распространения ядерного оружия).

Во-первых, ещё в 2021 году украинская сторона в публичной форме обращала внимание партнёров, что Россия в Чёрном и Азовском морях уничтожает саму идею свободы судоходства. А раз можно одним в одной точке мира, значит, будет можно и другим. Что уже наглядно доказывают другие товарищи руками хуситов.

Если примерно не наказать нарушителя, хаос на морских коммуникациях станет новой нормой. Развитие беспилотных технологий на порядок удешевляет точку входа в процесс для разного рода злодеев. Авианосцы – это прекрасно. Но есть нюансы. И эта проблема касается всех.

Во-вторых, Украина добровольно отдала ядерный арсенал в обмен на джентельменские обещания. Причём "джентльмены" забрали не только ЯО, но и пытались максимально стерилизовать украинскую армию от всего далеко стреляющего (чудом сохранили "Точки-У").

Полномасштабная агрессия одного из "джентльменов" сразу взвинтила до небес запрос на обладание своим ЯО у всех, кто ранее колебался. Теперь никто никого не убедит, что есть какие-то "гарантии". И Россия, оказавшись в стратегическом тупике, начала разыгрывать эту карту.

В февральских статьях товарищ Караганов прямо написал – Россия готова РАЗДАТЬ ядерное оружие своим друзьям. В подкрепление тезиса на арену был вызван специально обученный Лукашенко.

Присутствие товарища Караганова живьём вместе с Путиным на форуме в СПб накануне саммита мира – это сигнал со стороны РФ, что вся эта ядерная риторика актуальна. Кремль пытается спозиционировать БРИКС как дилерскую структуру с блэк-джеком и ЯО для своих. Отчего в Европе у всех, кроме ядерного Макрона, дёргаются глазики. Ибо нет ответа.

На фоне всего этого у многих на планете возникает вопрос к мировым гегемонам: товарищи гегемоны, либо выполняйте свои гегемонские обязанности и разберитесь с этим бардаком, либо быть беде.

На столе есть два варианта "разобраться с бардаком":

1) "Конечно же, так нельзя, агрессия это плохо. Но давайте в данном случае (с Украиной) пойдём навстречу агрессору, чтобы затем найти какие-то решения на благо всего мира". Этот вариант подкупает тем, что не надо сильно напрягаться, все издержки несёт жертва агрессии, риски переносятся в будущее. Слабое место: а кто в него поверит, если агрессор не наказан? В чём страховка от повторения? Может лучше переметнуться туда, где раздают ЯО?

2) "Давайте оторвём агрессору руки и ноги, а голову насадим на пику и выставим на базарной площади. А потом выстроим какую-то модель". Минус в необходимости совершать усилия и рисковать прямо сейчас, зато есть какая-то логика, в которую верят.

Не делать ничего – нельзя. Пожар может стать неконтролируемым.

Украина – это точка, где можно всё это решить, чтобы не решать потом везде, в т.ч. – у себя дома.

Даже те, кто не подписал итоговый документ (и те, кто не присутствовал), точно понимают цену вопроса. Это не Херсонская и Запорожская область. Это их личная шкура.

Саммит существенно ускорил мыслительные процессы.